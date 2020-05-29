فتح باب التسجيل للفصل الدراسي الصيفي في جامعة ام القرى وشروط عمادة القبول والتسجيل

أعلنت جامعة ام القرى عن فتح باب التسجيل الخاص بالفصل الصيفي وتعديل الأقسام من خلال موقع عمادة القبول والتسجيل عبر الإنترنت إلكترونيا، وقد بدء التسجيل من يوم 2 شوال 1441 هـ وتم إعادة فتح التسجيل مرة أخري ويستمر حتي يوم 7 شوال ومن المقرر أن تكون الدراسة ابتدأ من يوم 10 /10/ 1441 وفترة الاختبارات النهائية للمتطلبات العامة مع أستمرار الدراسة من يوم 25 وحتي 29 من ذي القعدة، أما الاختبارات النهائية من 30 ذي القعدة وحتي 2 من ذي الحجة 1441 هـ.

جامعة ام القرى

ومنذ وقت تعليق الدراسة تمت مناقشة عدد 110 رسالة ماجستير ودكتوراه من خلال توظيف تقنيات جامعة أم القري من خلال عمادة التعليم الإلكتروني عن بعد، ورصدت من خلال الصفوف الافتراضية مناقشة أربعون رسالة دكتوراه و70 ماجستير في فترة الحظر، وأعلنت الجامعة عن إتاحة التسجيل والقبول للطلاب السعوديين المستجدين وفقا للشروط التالية.

حملة شهادة الثانوية العامة للسعوديين.

التسجيل عبر عمادة القبول والتسجيل، وفتح باب التسجيل في المواعيد التي وضحناها.

يشترط أن يكون الطالب سعودي الجنسية أو أن تكون الأم سعودية.

أن يكون حاصل علي شهادة ثانوية عامة أو ما يعادلها داخل المملكة أو خارجها.

أن يكون قد أمضي علي تخرجه من الثانوية العامة مدة لا تزيد عن خمسة سنوات للكليات العلمية والنظرية وعامان للكليات الطبية.

اجتياز اختبار القبول (التحصيلي، القدرات العامة) التي يتم تنظيمها من قبل المركز الوطني للقياس.

اجتياز المقابلة الشخصية للكليبات التي تتطلب ذلك.

يشترط أن لا يكون قد تم فصل الطالب من الجامعة أو أي جامعة أخري فصل تأديبي أو أكاديمي.

وخدمة التسجيل متاحة لخريجي الثانوية العامة في مختلف التخصصات النظرية والعلمية وفقا لخطة الدراية المتكاملة علي المستوي المهني والأكاديمي وفقا للشروط المحددة.