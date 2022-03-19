يعلن بنك الرياض عن فتح باب التقديم في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف بنك الرياض ” برنامج فرسان الرياض” الذي صُمم لحديثي التخرج للحصول على وظيفة دائمة لدى البنك، ومدته سنة تنتهي بالتوظيف في مدينة الرياض، ويهدف هذا البرنامج إلى صقل مهارات الخريجين الحديثين في عدة مجالات وتاهيلهم للإنضمام إلى أسرة بنك الرياض، والتقديم متاح للجنسين من خريجي الجامعات، بعدة تخصصات.

برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف بنك الرياض

التخصصات المطلوبة

تشمل التخصصات المطلوبة للتقديم في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف بنك الرياض ” برنامج فرسان الرياض” التالي:

علوم الحاسب.

هندسة الحاسب.

هندسة البرمجيات.

تقنية المعلومات.

نظم المعلومات الإدارية

نظم معلومات الحاسب

الأمن السيبراني

أمن المعلومات

إدارة البيانات

علوم البيانات

الشروط المطلوبة للتقديم في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف بنك الرياض

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (رجال ونساء).

أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في أحد التخصصات المطلوبة أو ما يعادلها.

إتقان المتقدم للغة الإنجليزية.

أن يكون لدى المتقدم اهتمام وشغف في التقنيات المالية والخدمات المصرفية الرقمية.

التفرغ التام للبرنامج والإلتزام بدوام كامل.

لا يشترط الخبرة.

مزايا برنامج فرسان الرياض

يتمتع الملتحقين في برنامج فرسان الرياض، بعدة مزايا والتي تشمل التالي:

التدريب لمدة سنة وينتهي بالتوظيف في بنك الرياض.

يُمنح للمتقدمين مكافأة خلال فترة التدريب، ورواتب ومزايا تنافسية بعد إتمام البرنامج والتعيين.

يحصل المتقدمون على تأمين صحي له وعائلته.

الاستفادة من الخدمات البنكية بأسعار تنافسية.

فرص تطوير وظيفي غير محدودة.

طريقة التقديم في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف بنك الرياض

يمكن للراغبين في التقديم للالتحاق في برنامج فرسان الرياض وتتوفر لديهم الشروط والتخصص المطلوب التقديم إلكترونيًا عبر الرابط التالي : بنك الرياض