فتح باب التقديم لشغل وظائف الأمن العام برتبة جندي للنساء في السعودية عبر أبشر توظيف.. تعرف الشروط وطريقة التقديم







أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب التقديم لشغل وظائف الأمن العام برتبة جندي للنساء وذلك للتعيين في مكة والمدينة المنورة، وتضمن الإعلان موعد وفترة التقديم وطريقة التقديم، عبر منصة أبشر توظيف الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، والشروط المطلوب توفرها في الراغبات بالتقديم من نساء المملكة.







وظائف الأمن العام برتبة جندي للنساء







شروط التقديم للقبول في وظائف الامن العام للنساء برتبة جندي

حددت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عدد من الشروط المطلوب توفرها بالمتقدمات وهي كما يلي:







أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلى.

أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

أن تكون المتقدمة حسنه السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة سـارية الصلاحية وقت التقديم.

أن لا يقل عمر المتقدمة عن (25) عاماً ولا يزيد عن (35) عـاماً حسب الهوية الوطنية وقت تقديم الطلب.

أن لا يقل طول المتقدمة عن (160) سم وان يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.

أن لا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية.

ألا تكون متزوجة من غير سعودي.

أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول.

بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

يرجى من المتقدمة إدخال المعدل التراكمي لشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

موعد وفترة التقديم على وظائف الأمن العام للنساء عبر موقع أبشر توظيف







أوضحت الإدارة أن استقبال طلبات التقديم سوف يكون عبر موقع أبشر توظيف الإلكتروني خلال الفترة الواقعة من الساعة العاشرة صباح يوم الأحد الموافق 9/1/1441هـ ولغايى الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء الموافق 12/1/1441هـ.