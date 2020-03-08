فتح باب القبول على وظائف القوات المسلحة السعودية للرجال والنساء في عدة رتب..رابط وشروط التقديم

التقديم على وظائف القوات المسلحة السعودية للرجال والنساء، حيث أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية عن بدء قبول التجنيد رجال ونساء على الرتب (وكيل رقيب – ورقيب – جندي – جندي أول – عريف) للتعيين في فروع القوات المسلحة في مناطق ومحافظات المملكة، على أن يكون المتقدم / المتقدمة استيفاء الشروط والضوابط المحددة.

شروط القبول في تجنيد القوات المسلحة

يشترط الجنسية السعودية ويستثنى من نشأ مع والده خارج المملكة أثناء خدمته للدولة.

على جميع المتقدمين والمتقدمات حسن السير والسلوك وألا يكون قد صدر حكم ضدهم في أي جريمة سواء مخلة بالشرف أو الأمانة.

ألا يقل عمر المتقدم عن 17 سنة ولا يزيد عن 40 عام.

للنساء لا يقل العمر عن 21 سنة ولا يزيد عن 40.

على المتقدم / مة ألا يكون موظفاُ في أي جهة حكومية.

يجب أن يكون المتقدم / مة لائقاً بدنياً.

اجتياز المقابلة الشخصية والفحص الطبي.

رابط التقديم على وظائف القوات المسلحة السعودية

بعد قراءة الشروط والضوابط جيداً من أجل إتمام عملية القبول، حيث أوضحت الإدارة العامة أنه لن يتم النظر لأي طلب غير مستوفي الشروط أو به بيانات غير سليمة عند تطبيق تطابق المعلومات، وعلى جميع المتقدمين/ المتقدمات الدخول عبر رابط بوابة القبول والتجنيد للقوات المسلحة السعودية على الرتب التالية (رقيب، وكيل رقيب، جندي ، جندي أول، عريف) لقبول الرجال والنساء وفقاً لمن يستوفي الشروط الموضحة أعلى.