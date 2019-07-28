فتح باب القبول للخريجين والخريجات 2018/2019 للتقديم في مشروع نيوم تعرف على الشروط وموعد التقديم ورابط التقديم وكافة تفاصيل الإعلان

متابعينا في المملكة يسعدنا التواصل معكم من خلال هذا المقال عن إعلان مشروع نيوم فتح باب القبول للخريجين والخريجات لعام 2019 وتبحث نيوم على الكفاءات من الخريجين والخريجات لتخطي المألوف لإن ضمامهم إلي البرنامج (nemo grow) ويستهدف البرنامج الخريجين الجدد ويجب على المتقدم حتى تنطبق عليه الشروط أن يكون من خريجي 2018/2019 وأن لا يكون موظف بالدولة.

ونقدم لمتابعينا كافة تفاصيل التقديم ورابط التقديم والشروط الواجب توافرها في المتقدمين والدفعات والتخصصات المطلوب.

موعد التقدم لمشروع نيوم والدفعات المطلوبة

يبدأ التقديم من اليوم الأحد 28 يوليو 2019 حتي يوم الأحد 4 أغسطس 2019، على أنه يكون المتقدم من خريجي دفعات 2018 و 2019 ممن تنطبق عليهم الشروط، حيث يهتم المشروع بالخريجين الجدد والاستفادة من طاقات الشباب وإبداعاتهم.

رابط التقديم في مشروع نيوم

يقوم المتقدم بالدخول على رابط “مشروع نيوم” وتسجيل البيانات، حسب التخصصات المطلوبة وتوافر الشروط في المتقدم.

شروط التقديم في مشروع نيوم

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية. أن لا يقل المعدل التراكمي 3,5 من 4. إجادة اللغة الإنجليزية بطلاقة. القدرة على إظهار الاهتمام الشخصي بالبحث والابتكار والقيادة. أن يكون التخصص الجامعي في أحد التخصصات الموضحة فيما يلي. ألا يكون المتقدم موظف حالياً بأي جهة بالمملكة.

التخصصات المطلوبة لمشروع نيوم