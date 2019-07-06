فتح باب القبول والتسجيل على وظائف الإدارة العامة للخدمات الطبية للنساء عبر أبشر توظيف

أبشر توظيف يتيح التقديم على وظائف الإدارة العامة للخدمات الطبية للنساء ، حيث أعلنت لجنة القبول المركزي عن الوظائف العسكرية للعنصر النسائي برتبة (وكيل رقيب-عريف- جندي أول) على الوظائف الصحية في مستشفى قوى الأمن والمراكز الصحية التابعة للإدارة العامة للخدمات الطبية، فيما يتم استقبال طلبات التقديم على الوظائف العسكرية النسائية عبر منصة أبشر توظيف بداية من يوم الأحد الموافق 4-11-1440هـ الساعة 10 صباحاً ويستمر حتى آخر موعد يوم الخميس 8-11-1440هـ الساعة 10 صباحاً، وعلى جميع المتقدمات على وظائف الخدمات الطبية استيفاء الشروط والضوابط المحددة.

شروط التقديم على وظائف الخدمات الطبية للنساء

حددت لجنة القبول عدة شروط ومعايير من أجل التقديم على وظائف الخدمات الطبية للنساء على أن تكون تلك الضوابط على النحو التالي.

يشترط على المتقدمة أن تكون سعودية الأصل والمنشأ، ولكن يستثنى من ذلك من نشأت مع والدها خارج المملكة أثناء تأدية خدمته.

لا يقل العمر عن 22 سنة ولا يزيد عن 35 سنة وذلك وقت التقديم في بطاقة الهوية الوطنية.

لابد أن تكون بطاقة الهوية سارية الصلاحية.

لا يقل الطول عن 155 سم ويجب يتناسب الطول مع الوزن وأن تكون لائقة طبياً.

على جميع المتقدمات على وظائف الإدارة العامة للخدمات الطبية حسن السير والسلوك وغير محكوم عليها في أي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة من قبل.

ألا تكون المتقدمة متزوجة من غير سعودي.

يشترط أن لا يكون قد سبق التعيين لأي متقدمة في وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية من قبل، أو تم فصلها من إحدى المراكز أو المعاهد الحكومية أو العسكرية لأي سبب إن كان.

لابد من اجتياز جميع الاختبارات والمقابلة الشخصية.

يجب إحضار بطاقة سجل مهني وشهادة تصنيف للمؤهل الصحي معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية “سارية المفعول”.

المؤهل العلمي المطلوب الدبلوم ودرجة البكالوريوس بتقدير لا يقل عن جيد.

رابط التقديم على وظائف الإدارة العامة للخدمات الطبية للنساء عبر أبشر توظيف

لـ جميع الراغبات في التسجيل في وظائف الإدارة العامة للخدمات الطبية الدخول عبر رابط أبشر توظيف حيث يتيح جميع الإرشادات وذلك في المواعيد المحددة أعلى علماً بأن سوف يتم إعلان نتائج الفرز المبدئي للنساء برتبة وكيل رقيب، عريف، جندي أول من خلال منصة أبشر توظيف أيضاً حين الإعلان عنها.