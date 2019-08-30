فتح باب القبول والتسجيل في وظائف الدفاع المدني للنساء 1441 برتبة جندي..الشروط ورابط التقديم

التسجيل في وظائف الدفاع المدني للنساء 1441 ، أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية عن بدء التقديم على الوظائف العسكرية نساء برتبة جندي للتعيين في منطقة الرياض على أن يكون يوم الأحد القادم الموافق 2 محرم 1441هـ من الساعة العاشرة صباحاً وسوف يستمر لمدة ثلاثة أيام فقط حتى آخر موعد يوم الأربعاء الموافق 5 -1-1441هـ الساعة الـ10 صباحاً، ولكل الراغبات في التقديم على وظائف الدفاع المدني استيفاء الشروط والضوابط المحددة.

شروط التقديم على وظائف الدفاع المدني للنساء

حددت الإدارة العامة للقبول بوزارة الداخلية بعض الشروط والضوابط لقبول النساء برتبة جندي في الوظائف العسكرية بالدفاع المدني وهي على النحو التالي:-

التخصصات المطلوبة:-

مفتشة سلامة:- يشترط حصول المتقدمة على شهادة الثانوية العامة فأكثر أو ما يعادلها. إداري:- المؤهل لا يقل عن الثانوية العامة وما يعادلها ويشترط حصول المتقدمة على دورة تدريبية لا تقل عن ثلاثة أشهر من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بشهادة معتمدة.

التقديم من خلال رابط بوابة أبشر توظيف في المواعيد المحددة أعلى.

الشروط /