وزارة الدفاع السعودية تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل للالتحاق بالخدمة العسكرية لعام 1440هـ للخريجين الجامعيين.. تعرف الشروط وطريقة التسجيل

في بيان صحفي لوزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية أعلنت فيه عن فتح باب القبول والتسجيل للالتحاق بالخدمة العسكرية لعام 1440هـ للخريجين الجامعيين الحاصلين على شهادة ( البكالوريوس )، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للجنة القبول الموحد ، وأشارت الوزارة في الإعلان إلى ضرورة الاطلاع على شروط القبول وإرشادات التسجيل عبر البوابة الذي يبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 30/8/1440هـ ، وفي هذه المقال نسلط الضوء على شروط القبول وكيفية التسجيل.

فتح باب القبول والتسجيل للالتحاق بالخدمة العسكرية لعام 1440هـ.. شروط القبول

حددت اللجنة المركزية لقبول طلبات الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين جملة من الشروط المطلوب توافرها في الراغبين الجامعيين للتقديم للالتحاق في الخدمة العسكرية كضباط وهي كما يلي :

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ (ويستثنى من ذلك من ولد ونشأ مع والده الذي تواجد لظروف العمل أو الدراسة أو الإجازة خارج المملكة على أن لا يحمل جواز وجنسية البلد الذي ولد فيه) .

أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وأن لا يكون سبق أن أنسحب أو طُرد من إحدى الكليات أو المعاهد أو المراكز العسكرية لأي سبب.

أن لا يزيد عمر المتقدم الحاصل على شهادة البكالوريوس عن (27 عاماً لجميع التخصصات) و (30 عاماً للأطباء تخصص “طبيب عام / جراحة”,”طبيب اسنان” ) عند بداية العام الدراسي .

أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية بالإنتظام الكلي وأن لا يقل التقدير عن (جيد).

أن يكون قد أدى اختبار القدرات العامة (القياس) للتخصصات النظرية فقط الخاص بالجامعيين وأن يحضر ما يثبت ذلك.

ألا يقل الطول عن (165) سم وأن يكون الطول متناسقاً مع الوزن ( حسب الجدول الطبي ).

أن يكون غير متزوج من إمرأة أجنبية..

أن يكون الطالب حاصل على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الطبية و ذلك في جميع التخصصات الطبية و الصحية .

أن يكون قد أنهى فترة الإمتياز وذلك للتخصصات الطبية.

أن يجتاز جميع إجراءات القبول ( المقابلة الشخصية , الكشف الطبي , التزكية الأمنية …إلخ ) .

أن يكون غير مصاب بمرض الصرع أو الربو أو أي أمراض اخرى معدية .

لا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية التابعة للجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين وتعد نتائج الكشف الطبي نهائية ولا يحق للمتقدم المطالبة بإعادة الكشف الطبي أو معرفة أسباب عدم اللياقة الطبية.

التخصصات المطلوبة للالتحاق بالخدمة العسكرية لعام 1440هـ

وورد في إعلان وزارة الدفاع التخصصات المطلوبة للالتحاق بالخدمة العسكرية لعام 1440هـ للخريجين الجامعيين وهي :

التخصصات الهندسية .

تخصصات الحاسب الآلي.

التخصصات الإدارية.

التخصصات الطبية.

التخصصات الشرعية.

ويمكن للراغبين في التقديم الإطلاع على تفاصيل أكثر عن التخصصات المطلوبة عبر الرابط التالي من هنـــا

كيفية التسجيل للالتحاق بالخدمة العسكرية لعام 1440هـ

أكدت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين التابعة لوزارة الدفاع على ضرورة:

قراءة شروط القبول بعناية قبل البدء بعملية التسجيل للتأكد من مطابقة الشروط على الراغبين في التقديم.

التأكد من توفر الوثائق المطلوبة لتعبئة البيانات بشكل صحيح أثناء عملية التسجيل.

ويمكن للراغبين في التقديم زيارة صفحة إرشادات التسجيل في موقع وزارة الدفاع عبر الرابط الرابط التالي من هنا.

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