تقديم فحص جودة البناء للوحدات السكنية موقع وزارة الإسكان وفق معايير البناء المستدام

خدمة تقديم فحص جودة البناء للوحدات السكنية هي احد احدق الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان، عبر برنامج البناء المستدام ، لتلك الوحدات التي تتبع المطورين العقاريين للحصول على شهادة جودة البناء عقب انتهاء بعد اكتمال عمليات البناء في وحدات المشاريع العقارية، وذلك بناء على معايير الجودة التي حددتها الوزارة ضمن ألية عمل برنامج البناء المستدام، وهو ما يحقق الأهداف المنشودة التي حددتها الإسكان للمستفيدين ورفع جودة الوحدات السكنية .

أوضحت وزارة الإسكان الأهداف المنشودة من خدمة فحص جودة البناء للوحدات السكنية، حيث يأتي في المقام الأول الحفاظ على حقوق المواطنين أو المواطنات المستفيدين من خدمات الإسكان في القطاع العقاري، بجانب رفع جودة الوحدات السكنية، نتيجة تطبيق ألية عمل البرنامج، التي تعتمد على فحص الوحدات من خلال مهندسين مؤهلين وفق أعلى المعايير العالمية في عملية الفحص للوحدات والتي تتم وفق كود البناء السعودي.

رابط تقديم فحص جودة البناء للوحدات السكنية

الاستفادة من الخدمة تتم عبر تقديم طلب على منصة البناء المستدام، لطلب زيارة من فاحص معتمد لوحدت تحت الإنشاء، والذي يقوم بدورة بتطبيق عمليات الفحص بناء على البرامج المعتمدة في برنامج البناء المستدام، وتطبيق المعايير والتي تطابق كود البناء السعودي، وتناظر مثيلتها العالمية، وبالتالي ينعكس ذلك على رفع جودة البناء السكني في تلك المشاريع، وخطوات طلب تقديم فحص البناء الذاتي للوحدات السكنية، يمكن التعرف عليها من خلال زيارة رابط موقع البناء المستدام لطلب الخدمة.

خطوات خدمة فحص البناء السكني للوحدات السكنية تتم عبر سبعة مراحل، بداية من تدقيق المخططات أو المستندات المطلوبة وتقارير اختبار التربة، ثم مرحلة البناء ووضع الأساسات واستكمال أعمال الإنشاء الميكانيكية والكهربية،حتى استلام الوحدة بشكل نهائي، ووفق نتائج الفحص تصدر شهادة الجودة لكل وحدة سكنية عقب تنفيذ تلك الخطوات.