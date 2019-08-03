فحص مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي للشهر الجاري 1440 هـ

تعتبر مساعدة المقطوعة من أبرز وأهم المساعدات التمويلية التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، من أجل مساعدة الأسر الفقيرة والتي لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية، وتسعى الوزارة من خلال ذلك إلى تخفيف عن المواطنين في الأسرة الأثار السلبية المترتبة من غلاء المعيشة وإرتفاع الإسعار والخدمات، ويأمل الكثير من المستفيدين من مساعدة المقطوعة الذين هم على قوائم الإنتظار، وتسعى الوزارة من خلال ذلك إلى تقديم كل ما هو جديد من أجل مساعدة الأسرة السعودية في سبيل تخفيف العبء عن الأسرة السعودية، وذلك جراء فرض الضريبة المضافة، وقد تم فرض العديد من الإصلاحات الإقتصادية في المملكة، وذلك من أجل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة للعام 2020.

الفئات المستفيدية من مساعدة المقطوعة

الأسرة ذات الدخل المنخفض أو الأسرة التي لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية. الأرامل والمطلقات. الأسرة التي غاب عنها عائلها.

شروط تقديم المقطوعة في الضمان

يجب أن يكون المتقدم قد تجاوز سن 35 عاماً . تعتبر 30 ألف ريال سعودي هو الحد الأعلى لمساعدة المقطوعة. تقدم المقطوعة وفقاً للدخل وعدد أفراد الأسرة . يجب أن يكون المتقدم لا يمتلك إى سجل تجاري.

الإستعلام في الضمان الإجتماعي

صممت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية موقعاً من أجل الإستعلام والتسجيل من أجل الإستفادة من مساعدة المقطوعة، وذلك من أجل التخفيف والإسراع في عملية التسجيل والإستعلام، حيث يمكنك زيارة البوابة الإلكترونية من خلال الرابط التالي هـــــــنـــا