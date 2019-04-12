فروع و أرقام هواتف فروع النساء من بنك الراجحي المتوفرة داخل المملكة العربية السعودية والمميزات المقدمة من البنك للنساء

فروع النساء من بنك الراجحي وأرقام الهواتف ، يخصص بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية بعض الخواص والمميزات للنساء ، وهي تعد أحد أنواع خدمات الأفراد المخصصة للسيدات ، وتمتاز خدمة الأفراد للسيدات من بنك الراجحي بأنها توفر فيزا خاصة للنساء فقط ، وتسمي بفيزا لك الائتمانية للنساء ، وتختص تلك البطاقة بتقديم عروض وخصومات في منافذ البيع المخصصة بالنساء في المملكة العربية السعودية .

فروع و أرقام هواتف فروع بنك الراجحي المخصصة للنساء

يوجد الكثير من الفروع الموجودة بداخل المملكة العربية السعودية المخصصة بالنساء وخدماتهم ، سنتناول معاًَ جميع أماكن تلك الفروع ورقم الهاتف الخاص بكل فرع ، كما يمكنك التعرف علي أماكن و أرقام هواتف جميع فروع البنك في السعودية العامة للجميع ، كما يمكنك التعرف علي المزيد من الخدمات التمويلية وتمويل السيارات بالتقسيط من خلال بنك الراجحي .

إليكم أرقام و أماكن فروع النساء من بنك الراجحي بالصور .

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