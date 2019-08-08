فضل صيام يوم عرفة وأحكامه والأدعية المستحبة يوم الحج الأكبر

العشر الأوائل من ذي الحجة وفضل صيام يوم عرفة من أيام الحجة وهل يحق للحجيج صوم هذا اليوم، والذي يطلق علية يوم الحج الأكبر لما لهذا المنسك من فضل كبير، يباهي فيه المولي عز وجل ملائكته، بعباده من أتوه شعث غبر يبتغون رحمته ومغفرته ورضوانه، لا فرق بين عربي ولا عجمي ولا أبيض أو أسود، الكل بين يدي الله على صعيد جبل عرفات أيديهم وأصواتهم تتعالي بالدعاء والتلبية.

يتأهب حجيج بيت الله الحرام لأداء المنسك الأعظم من مناسك الحج، ألا وهو الوقوف بصعيد عرفة، ومشاركة من جموع المسلمين لحجاج بيت الله الحرام، فقد سن صوم يوم عرفة لما فيه من فضل كبير وهو أحد النوافل والنفحات الربانية لعباده المسلمين، حيث أن صيام يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة مقبلة من ذنوب العباد، وسنتعرف على حكم الصوم لغير الحاج وكذلك لمن يؤدي مناسك الحج.

حكم صيام يوم عرفة

صوم يوم عرفة لغير الحجيج من الأعمال المستحبةـ، ولم يرد ما ينص على اقتران صيام يوم عرفة بالأيام الثامن الأول من ذي الحجة، هكذا أشارت دار الإفتاء المصرية في ردها على تساؤلات وردت إليها، كما لا يجوز صوم يوم عرفة لمن يؤدي مناسك الحج، كي يستطيع تحمل مشقة تلك المناسك، وقد أشار رسول الله صلي الله صل الله عليه وسلم إلى فضل هذا اليوم من خلال الأحاديث النبوية الشريفة التي نقلها الرواه كما هو موضح أدناة بسند صحيح.

روى مسلمٌ في “صحيحه” عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ”

صوم يوم عرفة للحجيج

أوضح العملاء أنه غير مستحب صوم يوم عرفة للحجيج، حتى لا يكون ذلك سببا في شعور الحاج بالضعف، وبالتالي يثنيه عن الذكر والدعاء والتلبية، وأداء أعمال الحج وفي ذلك العديد من الأحاديث منها:

ما أخرجه أبو داود في سننه «عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم رسول الله فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشرب». قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم.

الدعاء المستحب يوم عرفة

ادعوا الله في يوم عرفة بما يحبه قلبك من الدعاء واخلص فيه ولا تبتغي قطيعة رحم، وادعوا لأهل بيتك ولنفسك فليس هناك صيغة معينة للدعاء.