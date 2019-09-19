فعاليات اليوم الوطني 89 وموعد بدايتها ونهايتها

فعاليات اليوم الوطني 89 والتي تم الإعلان عنها من قبل هيئة الترفيه سوف تبدأ من مساء الخميس الموافق التاسع عشر من شهر سبتمبر لعام 2019 وحتى تنتهي إجازات العيد الوطني 89 لعام 2019 مع مساء يوم الإثنين الموافق 23 من سبتمبر لعام 2019، أي من المنتظر أن تمتد فعاليات اليوم الوطني السعودي والتي تسمى موسم اليوم الوطني لمدة خمسة أيام والتي توافق أيام إجازات اليوم الوطني، في هذا المقال ننشر لكم أهم احتفالات اليوم الوطني 89 وكل فعاليات الإحتفال باليوم الوطني وموعد بدايتها ونهايتها وأيضاً كل الأماكن التي من المنتظر وجود الفعاليات بها.







فعاليات اليوم الوطني 89

بحسب تصريحات المشرف العام على فعاليات اليوم الوطني لعام 2019 الأستاذ عمرو باناجه، فإن فعاليات اليوم الوطني 89 والتي تأتي الجمهور تحت شعار همة حتى القمة، سوف تبدأ من مساء يوم الخميس الموافق 19 من سبتمبر 2019 وتنتهي في مساء يوم الإثنين “اليوم الوطني” والذي يوافق 23 من سبتمبر 2019، وتشمل الفعاليات الكثير من الإحتفالات التي تتمثل في الألعاب النارية والعروض والحفلات للكبار والصغار وأيضاً المسابقات والكثير من الفعاليات الأخرى والتي منها ما يلي:







إطلاق الألعاب النارية في كافة أنحاء المملكة، تستعد هيئة الترفيه على إطلاق ما يقرب من 700 ألف ومضة من الألعاب النارية.

عروض طريق الهمة في الرياض وتحديداً في منطقة الصالات الخضراء.

ألعاب نارية على طول طريق كورنيش جدة، مسموح للمواطنين والمقيمين المشاركة بها وبكل الفعاليات التي تجوب الشوارع.

عروض في مناطق مختلفة بالمولاتعروض في مناطق مختلفة بالمولات الكبرى في جدة والرياض والدمام ومختلف المناطق.

سيرك دو سولي في الظهران بالمنطقة الشرقية والذي يبدأ عروضه في يوم الخميس وينتهي في الإثنين ويقام أكثر من عرض يومياً.

حفلات لكبار مطربي الخليج مثل عبد الله الرويشد وماجد المهندس وغيرهم يومياً في عدة مناطق بالمملكة.