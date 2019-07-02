فهد بن نافل… يتربع علي عرش الهلال السعودي تعرف علي بقية أعضاء مجلس الإدارة

فهد بن نافل العتيبي هو رجل الأعمال السعودي المعروف وحاز علي الكثير من المناصب الإدارية في الكثير من الشركات السعودية داخل المملكة العربية السعودية. كما انه واحد من أكفاء المديرين السعوديين حصل فهد بن نافل علي بكالوريوس إدارة الأعمال والدراسات عام 2010. من الولايات المتحدة الأمريكية من جامعة ميامي. كما انه معروف بحبة الكبير لنادي الهلال السعودي وواحد من عشاق النادي بدرجة كبيرة. في 6 يونيو 2019 قد اعتمد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة في المملكة اللائحة الجديدة للأندية الرياضية السعودية.
فهد بن نافل العتيبي
فهد بن سعد بن نافل يتربع علي عرش الهلال السعودي بنتيجة الاقتراع. حيث تقدم فهد بن نافل بملف ترشحه لرئاسة مجلس ادرأه نادي الهلال يوم الثلاثاء 11 يونيو 2019 ميلادياً، 7 شوال 1440 هجرياً. ودخل مرحلة التصويت رفقة موسى بن عبد العزيز الموسى. وفاز فهد بن نافل بعدد الأصوات 15.061 بينما حصل المرشح الثاني موسي بن عبد العزيز الموسي علي عدد أصوات 612 صوت فقط. وقد ضمت قائمة أعضاء نادي الهلال خمس أسماء أخري قوية من اجل أدارة نادي الهلال.
أعضاء مجلس إدارة الهلال
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- سلطان بن حسن بن سعيد حاصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة الصناعية من جامعة ميامي الأمريكية.
- سليمان بن ناصر الهتلان الحاصل على ماجستير في المحاسبة من جامعة كاليفورنيا.
- سلمان بن أحمد التويجري حامل شهادة البكالوريوس في الإدارة المالية من جامعة الملك فهد للبترول والتعدين.
- فيصل بن عبد المحسن الغشيان الحاصل على بكالوريوس في التسويق من نفس الجامعة.
- فهد بن عبد الله المفرج لاعب كرة القدم السابق.
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