فهد بن نافل… يتربع علي عرش الهلال السعودي تعرف علي بقية أعضاء مجلس الإدارة

فهد بن نافل العتيبي هو رجل الأعمال السعودي المعروف وحاز علي الكثير من المناصب الإدارية في الكثير من الشركات السعودية داخل المملكة العربية السعودية. كما انه واحد من أكفاء المديرين السعوديين حصل فهد بن نافل علي بكالوريوس إدارة الأعمال والدراسات عام 2010. من الولايات المتحدة الأمريكية من جامعة ميامي. كما انه معروف بحبة الكبير لنادي الهلال السعودي وواحد من عشاق النادي بدرجة كبيرة. في 6 يونيو 2019 قد اعتمد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة في المملكة اللائحة الجديدة للأندية الرياضية السعودية.

فهد بن نافل العتيبي