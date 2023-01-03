فيديو| أستاذ أكاديمي: الجماعات المتطرفة أصبحت تستخدم أسلوب الدعاية ”الرمادية” بدلاً من “السوداء” في تجنيد الشباب

قال أستاذ الاعلام في جامعة الملك سعود، مشعل الوعيل، إن الجماعات المتطرفة أصبح لها أسلوبا جديداً في تجنيد الشباب.

وتابع أستاذ الاعلام خلال لقاءه المذاع على قناة الإخبارية، أن الجماعات المتطرفة تستخدم الآن ما يسمى في علوم الاعلام ب “الدعاية الرمادية” بدلاً من “الدعاية السوداء”، وأردف الوعيل بأن تلك الجماعات لم تعد تستخدم الدعاية السوداء بشكل مباشر.

وعن وسيلة استخدام هذا النوع من الدعاية، قال الوعيل، إن التطبيقات الحديثة التي يقبل عليها الشباب بشكل كبير هي الوسيلة التي من خلالها يتم تجنيد الشباب لضمهم لتلك الجماعات.

ونوه الوعيل على أن الأسلوب الجديد المستخدم في الوصول إلى الشباب أصبح من خلال التواصل الاجتماعي عبر المنصات المختلفة التي تكون فيها معاملات الأمن ضعيفة، ولفت أستاذ الاعلام النظر إلى أن تلك الجماعات تبحث عن منصات بديلة ليوتيوب وتويتر.