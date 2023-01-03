فيديو| أمام خادم الحرمين.. السفراء الجدد لدى الدول الشقيقة والصديقة يؤدون القسم

تقدم اليوم، الثلاثاء، الموافق 3 يناير 2023، عدد من السفراء الجدد المعينين حديثا لدى دول صديقة وشقيقة، لأداء القسم أمام جلالة الملك، خادم الحرمين الشريفين، سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في قصر اليمامة بالعاصمة السعودية الرياض.

وقام بأداء القسم اليوم كل من السيدات والسادة الآتي أسماؤهم.

السفير المعين لدى جمهورية إندونيسيا، فيصل بن عبدالله العامودي. السفير المعين لدى جمهورية الكاميرون، الدكتور فيصل بن سعود المجفل. السفير المعين لدى جمهورية كازاخستان، فيصل بن حنيف القحطاني السفير المعين لدي جمهورية زامبيا، علي بن سعد القحطاني. السفير المعين لدى جمهورية غانا، سلطان بن عبد الرحمن الدخيل. السفير المعين لدى جمهورية كوت ديفوار، سعد بن بخيت القثامي. السفير المعين لدى الجمهورية الحابونية، فراج نادر فراج بن نادر. السفير المعين لدى كومنولث أستراليا، سلطان بن فهد بن خزيم. السفيرة المعينة لدى جمهورية فنلندا، نسرين بنت حمد الشبل. السفيرة المعينة، ورئيسة بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي، وإلى الجمعية الأوروبية للطاقة الذرية، هيفاء بنت عبد الرحمن الجديع. السفير المعين لدى جمهورية غينيا، الدكتور فهاد بن عيد الرشيدي.

وحضر القسم، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبد العزيز السالم.

جدير بالذكر أن جميع السفراء أقسموا قائلين “أقسم بالله العظيم، أن أكون مخلصا لديني، ثم مليكي ووطني، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أؤدي عملي بالصدق والأمانة والإخلاص”.