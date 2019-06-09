فيديو..سارع بالتسجيل الآن في دفعة يوليو القادمة من حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن عبر صفحته الرسمية عبر تويتر على ضرورة التسجيل في دفعة يوليو حساب المواطن للمستفيدين من الدعم، وذلك قبل موعد إيداع الدفعة 19 حساب المواطن، والتي من المُقرر لها غداً الإثنين 10 يونيو 2019، جديراً بالذكر أن عادة ما يتم صرف دفعة حساب المواطن يوم 10 ميلادياً من كل شهر إلا في حالة صادف يوم 10 إجازة رسمية فقد يتم تأجيل إيداع الدفعة يوم قبلها أو بعدها.

موعد صرف الدفعة 19 حساب المواطن

وفق ما أعلنه حساب المواطن عبر تويتر بأن الدفعة 19 حساب المواطن سوف يتم إيداعها غداً يوم الإثنين الموافق 10 يونيو، جديراً بالذكر أن برنامج حساب المواطن قد تم إطلاقة مؤخراً ويستهدف كل من الفئة ذات الدخل المتوسط والمنخفض بشروط محددة، خاصةً بعد التوسعات الإقتصادية التي تعمل عليها المملكة جاهدة في الوقت الحالي وحتي لا تتأثر تلك الفئات.

التسجيل في دفعة يوليو حساب المواطن

وقد أعلن برنامج حساب المواطن على ضرورة التسجيل في الدفعة 20 من حساب المواطن وهي الدفعة التي يتم صرفها في يوم 10 القادم قبل يوم 10 يونيو وهو الموعد المُقرر لإيداع الدفعة 19، وقد أعلن عن الرابط الرسمي والوحيد المُتاح للتسجيل في الدفعة 20، وإليكم رابط التسجيل:

رابط حساب المواطن التسجيل في الدفعة 20

وإليكم الفيديو السابق وهو فيديو توضيحي لتسجيل طلب جديد في حساب المواطن، يتطلب من الدخول إلى الرابط السابق، والضغط على مستخدم جديد، وإدخال البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية، وتاريخ الميلاد هجرياً ورقم الجوال يتم إدخالة مرتين وأخيراً رقم التحقق، ثم إتباع الخطوات التالية الموضحة بشكل جيد في الفيديو السابق.

خدمة عملاء حساب المواطن

يبذل برنامج حساب المواطن جهود كبيرة من أجل الرد على كافة الإستفسارات المُتعلقة بحساب المواطن، فيُمكن للمستفيد من خلال الموقع الرسمي لحساب المواطن التواصل في أي وقت على مدار الأسبوع، أو الإتصال على رقم 19912 مع العلم بأن التواصل عبر الرقم السابق مُتاح من يوم الأحد للخميس بداية من الساعة 8 صباحاً وحتى العاشرة مساءً، أو من خلال تويتر على صفحة خدمة العملاء الرسمية باسم citizen care.