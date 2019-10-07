فيديو.. عاصفة رملية وإعصار هيكا وطقس غير مستقر خلال 48 ساعة على هذه المناطق

فيديو.. عاصفة رملية وإعصار هيكا وطقس غير مستقر خلال 48 ساعة على هذه المناطق

انتشر فيديو وثقه طقس العرب لحظة اقتراب العاصفة الترابية الرملية الجدارية اليوم الإثنين من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر، كاشفا مدى تأثر مدينة جدة بالغبار الكثيف مع تحذيرات الأرصاد وحماية البيئة ووزارة الداخلية.

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عاصفة رملية وإعصار هيكا







وتشهد المملكة العربية السعودية هذه الأيام حالة غير مستقرة في حالة الطقس ما بين عاصفة رملية جدارية وإعصار هيكا الذي تحدث عنه الدكتور خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك قائلا اليوم: «إن فرصة سقوط وهطول الأمطار متفاوتة القوة على مناطق عدة جنوبي وجنوبي غرب المملكة العربية السعودية خلال اليومين المقبلين، وباتجاه جازان ونجران ومكة المكرمة، والمدينة المنورة».

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إعصار هيكا

وأكمل الزعاق حديثه عن إعصار هيكا وما يخلفه من ضخ رطوبي بالإضافة لوجود رياح جنوبية «اللواقح»، ما جعل الفرصة مهيأة إلى هطول أمطار غزيرة بهذه المناطق السابق ذكرها، معتمدد بساط السحب للمناطق الوسطى والجوف والحفر وتبوك وحائل.