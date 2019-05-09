في الاتجاه لإلغاء نظام الكفيل.. السعودية تقر نظام “الإقامة المميزة”

أقر مجلس الشورى السعودي أمس الأربعاء نظام “الإقامة المميزة”، كما أنشأت المملكة العربية السعودية مركزا خاصا بشأن هذا النظام، وهو ما يشير إلى اتجاه المملكة لإلغاء نظام “الكفيل”.

ويعد هذا النظام -نظام الإقامة المميزة- متوافقا مع مشروع الجرين كارد الذي أعلن عنه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي الذي سيمكن العرب والمسلمين من إمكانية العيش طويلاً في المملكة، كما أكد أنه سيكون أحد أهم روافد الاستثمار في المملكة، وسوف يطبق في الخمس سنوات المقبلة.

ويعطي نظام الإقامة المميزة عدة مزايا للوافدين، كما يعطي حرية في التنقل دون موافقة الكفيل من السعودية وإليها، وينقسم إلى قسمين؛ نظام الإقامة الكاملة، ونظام الإقامة المؤقتة وذلك برسوم محددة تحددها اللائحة التنفيذية.

وفيما يلي مزايا نظام الإقامة المميزة:

يمنح المقيم حق الإقامة مع أسرته، واستصدار زيارة للأقارب.

يمنح المقيم حق استقدام العمالة.

يمنح المقيم حق امتلاك وسائل النقل والعقارات.

وعن مشروع الجرين كارد فإنه يعد مشروعا اقتصاديا وعامل جذب للمقيمين من ذوي الإمكانيات المادية لإقامة العديد من الاستثمارات داخل المملكة، لذا فإن نظام الإقامة المميزة يتماشى مع متطلبات تنفيذ المشروع.

كما أن استثمار المقيمين سيتيح فرص عمل كثيرة للسعوديين، بالإضافة إلى أنه سيلغي الاقتصاد غير الرسمي ويحوله إلى استثمار رسمي مدفوع الضرائب يُمكِّن المملكة من معرفة الحوالات.