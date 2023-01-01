في الرياض.. 12 جهة في ورشة عمل لبحث أفضل الحلول التشغيلية لرفع كفاءة خدمة الطرق

قامت الإدارة العامة للمرور، مساء اليوم، الأحد، بتنفيذ ورشة عمل بعنوان “الكثافة المرورية والحلول التشغيلية المقترحة”، وذلك لمناقشة وبحث أفضل الحلول لمواجهة الكثافة المرورية على شبكة الطرق بالعاصمة السعودية الرياض.

وكان هدف الورشة الرئيسي هو رفع مستوى السلامة المرورية، وبحث أفضل الحلول عن طريق المناقشة البناءة لجعل الحركة المرورية في العاصمة أكثر انسيابية، وذلك مع الحفاظ على أمن الطريق.

وشارك في الورشة ممثلون عن 12 من الجهات ذات العلاقة بالهيئة الملكية في مدينة الرياض، ووزارة النقل والخدمة اللوجستية، واللجنة الوزارية للسلامة المرورية، ومكتب تحقيق الرؤية، وجامعة الملك سعود، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وبرنامج جودة حياة، وأمانة منطقة الرياض، ووزارة الشئون القروية والبلدية والإسكان، والهيئة العامة للنقل.