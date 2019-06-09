قبل إيداع الدفعة التاسعة عشر .. تعرف على قيمة الدعم في حساب المواطن

ساعات تفصلنا عن إيداع الدفعة التاسعة عشر عن دعم برنامج حساب المواطن في حسابات المستفيدين البنكية وقفاً للجدولة الزمنية الخاصة بالبرنامج ، كما وتشمل الدفعة التاسعة عشر المستحقين الدعم في الدفعات السابقة الذيم لم تتغير حالتهم و المستحقيت المكتملة طلبات تسجيلهم حتى تاريخ 4 أبريل الماضي ،برنامج حساب المواطن كشف عند مراجعتها للبيانات ، أن بعض المستحقيق لم يفصحوا عن بيانات في الدخل بكل دقة ، مما أثر على قيمة الدعم المقدم لهم ، كما تم التوال معهم بضرورة مراجعة بياناتهم و تحديثها ، وقد نوه الحساب على ضرورة الإفصاح عن مصادر الدخل من أجل تحقيق شروط الأهلية في الحساب من أجل الإستفادة من الدعم الذي يقدمه الحساب .

تعرف على طريقة الإعتراض في حساب المواطن

الدخول إلى البوابة الالكترونية ثم الدخول على الصفحة الرئيسية ثم حالة الدفعات و تقديم شكوى ثن الضغط على . تقديم شكوى على الدفعة الحالية .

قيمة الإستحقاق :

الدخول إلى حاسبة الدعم . دخال عدد أفراد الأسرة و أعمارهم . إدخل الراتب الشهري للأسرة و مصادرة .

شروط الأهلية لبرنامج حساب المواطن

أن يكون المسجل سعودي الجنسية ، و يستثنى من ذلك إبن و إبنة المواطنة و الزوج أو الزوجة غير السعودية و حاملو بطاقات النقل .

أن يكون المسجل مقيم بشكل دائم داخل السعودية ، بحيث لا يقيم خارج السعودية لأكثر من 90 يوماً طوا العام .

عدم تواجد أي مستفيد داخل السجون أو دور الإيواء الحكومية .

أن تتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة ، بينما تعتمد معايير الإستحقاق على حسب دخل الأسرة و عدد أفرادها و أعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً .

التسجيل متاح للدفعة العشرين في حساب المواطن

اكد الحساب على ضرورة تحقيق شروط الأهلية من أجل تحقيق كافة المتطلبات ، وقد دعا الحساب كافة المواطنين إلي زيارة الموقع التابع لبرنامج الدعم من التسجيل والإستفادة من الدفعة الجديدة من خلال الرابط التالي هـــــنـــا