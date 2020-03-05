قبل موعد الإيداع..طريقة الاستعلام عن مبلغ دعم حساب المواطن الدفعة الـ28 شهر مارس

طريقة الاستعلام عن مبلغ دعم حساب المواطن، يفصلنا 5 أيام على إيداع حساب المواطن الدفعة الـ28 شهر مارس 2020 في حسابات المستفيدين، حيث أتاح البرنامج عدة خدمات تمكن المستحقين من الاستعلام عن نتائج الأهلية، حساب قيمة الدعم إلكترونياً عبر حاسبة حساب المواطن التقديرية، كما يتيح أيضاً خاصية الاعتراض على المبلغ في حالة اكتشاف إن القيمة قليلة عما قبل، وذلك عبر رقم حساب المواطن المجاني للشكاوى.

خدمات حساب المواطن

طريقة الاستعلام عن مبلغ دعم حساب المواطن قبل الإيداع

ضمن الخدمات المتاحة من برنامج حساب المواطن كيفية الاستعلام عن مبلغ الإيداع للدفعة القادمة وذلك من خلال الخطوات التالي:-