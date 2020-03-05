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قبل موعد الإيداع..طريقة الاستعلام عن مبلغ دعم حساب المواطن الدفعة الـ28 شهر مارس

بواسطة نانسي نبيل

طريقة الاستعلام عن مبلغ دعم حساب المواطن، يفصلنا 5 أيام على إيداع حساب المواطن الدفعة الـ28 شهر مارس 2020 في حسابات المستفيدين، حيث أتاح البرنامج عدة خدمات تمكن المستحقين من الاستعلام عن نتائج الأهلية، حساب قيمة الدعم إلكترونياً عبر حاسبة حساب المواطن التقديرية، كما يتيح أيضاً خاصية الاعتراض على المبلغ في حالة اكتشاف إن القيمة قليلة عما قبل، وذلك عبر رقم حساب المواطن المجاني للشكاوى.

خدمات حساب المواطن

  1. طريقة إضافة التابعين في حساب المواطن Ca.Gov.Sa
  2. حساب المواطن يوضح حالات الآيبان البنكي قبل موعد صرف الدفعة الـ17
  3. رقم حساب المواطن للشكاوى | طريقة الاعتراض على قيمة الاستحقاق – الاعتراض على عدم الأهلية.
  4. موقع حساب المواطن الحاسبة التقديرية | طريقة استخدام آلة حاسبة حساب المواطن.

طريقة الاستعلام عن مبلغ دعم حساب المواطن قبل الإيداع

ضمن الخدمات المتاحة من برنامج حساب المواطن كيفية الاستعلام عن مبلغ الإيداع للدفعة القادمة وذلك من خلال الخطوات التالي:-

  • أولاً الدخول على رابط موقع بوابة حاسبة حساب المواطن التقديرية.
  • عليك الضغط على الحاسبة التقديرية.
  • منها سوف يطرح النظام عليك سؤلين وهم :-1- (هل أنت مسجل في حساب المواطن؟ أجب بنعم أم لا – 2- هل أنت مستقل أم رب أسرة ومنها حدد عدد التابعين لديك إذا كانوا أقل أو أكثر من 18 سنة).
  • بعد ما تقوم بتحديد عدد أفراد الأسرة و عدد التابعين، وإجمالى دخل الأسرة.
  • سوف يظهر مبلغ الاستحقاق التقديري أسفل.

نانسي نبيل

كاتبة مصرية في شتى المجالات مٌلمة بالإخبار العامة، أعمل محررة إلكترونية في عدد من المواقع الإخبارية

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