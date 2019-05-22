خادم الحرميين الشريفين يسعى لمنع نيران الحرب أن تشتعل .. قرارات سعودية جديدة

من خلال اجتماع رئاسة مجلس الوزراء السعودي الذي عقد أمس الثلاثاء بقصر السلام بجدة، والذي كان على رأسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، استعرض الاجتماع تطورات الأوضاع الأمنية في منطقة الشرق الأوسط وعلى الصعيد العالمي، وناقش تداعيات الموقف الجاري في منطقة الخليج العربي والتصعيد الإيراني الأخير، كما ناقش عدد من القضايا الداخلية التي تشغل المواطن السعودي والتي على رأسها منصة جود الإسكان التي تم إطلاقها مؤخرا، وفيما يلي أهم القرارات المتخذة خلال الاجتماع.

قمة عربية وأخرى خليجية لمناقشة تطورات الأوضاع الأمنية

صرح وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبد الله الشبانة، في البيان الذي أدلى به لوكالة الأنباء السعودية، انه بناء على التقارير الأمنية التي اطلع عليها مجلس الوزراء، وجه خادم الحرمين الشريفين الدعوة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي لعقد قمة خليجية، وكذلك لرؤساء وملوك الدول العربية للمشاركة في قمة عربية طارئة بمكة المكرمة بدأ من اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان المبارك.

وبين أن المملكة العربية السعودية حريصة كل الحرص على الأمن والسلم في المنطقة، وأنها لن تدخر جهدا لبذل كل الجهود للحيلولة دون وقوع حرب في المنطقة، وأنها ترى أن من حق جميع الشعوب أن تعيش في سلام وآمان بما فيها الشعب الإيراني.

دور المجتمع الدولي في إيقاف النظام الإيراني

كما طالب المجلس المجتمع الدولي بتحمل دوره ومسئولياته تجاه الجانب الإيراني والتصدي لكافة الأعمال العدائية التي تصدر منه هو وأذرعه بالمنطقة بكل الحزم، لتجنيب المنطقة كلها الخراب والدمار والفوضي التي يمارسها وكلاء إيران بالمنطقة.

وعول المجلس على القمة الإسلامية العادية والتي من المقرر أن تعقد اجتماعها بمكة المكرمة يوم 26 رمضان الجاري في أن تتوصل إلى رؤية مشتركة لحل كافة المشاكل المتعلقة بالمنطقة.

250 مليون دولار للبنك المركزي السوداني

وأعلن المجلس عن توجيه خادم الحرمين الشريفين 250 مليون دولار أمريكي كوديعة بالبنك المركزي السوداني، وأشار إلى الجهود السعودية الإماراتية في تقديم حزمة من المساعدات للشعب السوداني الشقيق لمواجهة الأوضاع المعيشية الدقيقة.

دعم جهود الإسكان التنموي من خلال منصة جود الإسكان

وأثنى المجلس على الدور الذي قام به خادم الحرمين الشريفين في تعزيز دور الإسكان التنموي، والدعم الذي منحه لمنصة جود الإسكان والذي وصل إلى 100 مليون ريال، بالإضافة إلى دعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمبلغ 50 مليون ريال.

قرارات مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه الأخير

وأصدر المجلس القرارات التالية: