قرارات ملكية جديدة في السعودية مع بداية عام 1441 هـ “انشاء وزارة واعفاء بعض المسؤلين”

أصدر الملك سليمان بن عزيز وهو خادم الحرمين الشريفين منذ قليل،بعض الاوامر الهامه، مساء اليوم الجمعة بتاريخ 29 ذي الحجة و30 اغسطس، والتي تحتوي علي انشاء هيئة ووزارة جديدتين، و اعفاء بعض المسؤلين من مناصبهم وتعيين مسؤلين جدد في اماكن هامه بالمملكة العربية السعودية.

الأوامر الملكية

جاءت الاوامر علي النحو التالي، انشاء وزارة جديدة وسوف تكون باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وايضا سوف يكون هناك تعديل علي وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدية لكي يصبح اسمها بعد التعديل وزارة الطاقة، انشاء هيئة جديدة تهتم بالذكاء الاصطناعي وسوف يكون اسمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وسوف ترتبط وبشكل مباشر برأيس مجلس الوزراء، انشاء مركز يتبع هيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وسوف يكون اسمه المركز الوطني للذكاء الاصطناعي.

تعينات جديدة لمراكز مختلفة

كما جاء من ضمن الاوامر بعض التعينات الجديدة لبعض المناصب ومنها، اولا تعيين رأيساً للديوان الملكي وهو فهد بن محمد العيسي، تعيين وزيراً للوزارة الجديدة وهو بندر بن ابراهيم الخريف، تعيين رايساً لهيئة حقوق الانسان وهو عواد بن صالح، تعيين مستشار بالديوان الملكي وهو بندر بن محمد العيبان، تعيين رايساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهو مازن بن ابراهيم، تعيين نائب لوزير العمل والتنمية الاجتماعية وهو ماجد بن سالم الغانمي، تعيين مديرا لمركز المعلومات الوطني وهو عبد الله بن شرف الغامدي.

اعفاء بعض المسؤليين من مناصبهم

جائت ايضا في ظل الاوامر التي اعطاها خادم الحرمين بعض الاعفائات لبعض المسؤليين من مناصبهم الحالية ومنهم، اعفاء رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وهو خليل بن مصلح، اعفاء نائب وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية وهي تماضر بنت يوسف، اعفاء رئيس الديوان الملكي وهو عقلاء بن علي .