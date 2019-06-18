أعلنت المملكة العربية السعودية الغاء صرف تأشيرات العمره بالنظام الالكترونى، وذلك يأتى فى سياق الاستعدادات النهائية لموسم الحاج 1440.
ووزعت وزارة الحج والعمره بيانا على جميع المكاتب بجميع السفارات، بإيقاف التأشيرات ابتدئًا من يوم الاثنين الموافق 17 يونيو 2019، وان المعتمرين لهم الحق فى الدخول الى المملكة حتى يوم 2 يوليو 2019.
وأضافت فى سياق متصل بأنها تأمل فى الاستجابة الضرورية لجميع المعتمرين للنظام الجديد، وأن يغادروا الاراضى السعودية عقب انتهاء البرنامج الخاص بالعمره.
ومن جهه اخرى أعنلت مصادر بوزارة السياحة المصرية عن الغاء نظام البصمة الالكترونية للحجاج المصرين بعد ان اعلنت السعودية توفير التأشيرة الالكترونية بشكل رسمي، حيث اعلنت المملكة عن عزمها الغاء كافة الالتزامات الخاصة بالبصمة الالكترونية مما يعطى راحه وعدم دفع مصاريف اضافية برحلات العمره والحج.
وهذه القرارات كان لها تأثير قوى على موسم العمره خلال شهر شوال، حيث انخفضت اسعار رحلات العمره، حتى وصلت الى 10 الالاف جنيه مصرى عكس الشهور السابقة وكانت تبدأ من 15 الف جنيه او الضعف، ولكن مع قرارات المملكة خلال الشهر الماضى بخصوص العمره والنظام الجديد، قامت الشركات السياحية بتخفيض سعر العمره لأكثر من 2000 جنيه خلال ساعة وهناك بعض الشركات قامت بتخفيض وصل لأكثر من 5000 جنيه.
وتسعى المملكة وفقًأ لرؤية 2030 والتى يعتزم العمل بها الملك سلمان، الى اضافة قوانين جديدة وتكون سهلة ومريحة على رحلات العمره والحج وايجاد حلول لكافة المشاكل التى ترتبط بالعمره او الحج، ووصلت نسبة المعتمرين الى 7.2 مليون معتمر خلال العام الحالى.
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