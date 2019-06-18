ووزعت وزارة الحج والعمره بيانا على جميع المكاتب بجميع السفارات، بإيقاف التأشيرات ابتدئًا من يوم الاثنين الموافق 17 يونيو 2019، وان المعتمرين لهم الحق فى الدخول الى المملكة حتى يوم 2 يوليو 2019.

ووزعت وزارة الحج والعمره بيانا على جميع المكاتب بجميع السفارات، بإيقاف التأشيرات ابتدئًا من يوم الاثنين الموافق 17 يونيو 2019، وان المعتمرين لهم الحق فى الدخول الى المملكة حتى يوم 2 يوليو 2019.

ومن جهه اخرى أعنلت مصادر بوزارة السياحة المصرية عن الغاء نظام البصمة الالكترونية للحجاج المصرين بعد ان اعلنت السعودية توفير التأشيرة الالكترونية بشكل رسمي، حيث اعلنت المملكة عن عزمها الغاء كافة الالتزامات الخاصة بالبصمة الالكترونية مما يعطى راحه وعدم دفع مصاريف اضافية برحلات العمره والحج.

ومن جهه اخرى أعنلت مصادر بوزارة السياحة المصرية عن الغاء نظام البصمة الالكترونية للحجاج المصرين بعد ان اعلنت السعودية توفير التأشيرة الالكترونية بشكل رسمي، حيث اعلنت المملكة عن عزمها الغاء كافة الالتزامات الخاصة بالبصمة الالكترونية مما يعطى راحه وعدم دفع مصاريف اضافية برحلات العمره والحج.