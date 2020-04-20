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قرار هام بتعليق التراويح والصلوات الخمس بالحرمين في شهر رمضان

بواسطة أحمد مرسي
قرار هام بتعليق التراويح والصلوات الخمس بالحرمين في شهر رمضان قرار هام بتعليق التراويح والصلوات الخمس بالحرمين في شهر رمضان

أعلنت منذ قليل رئاسة شئون الحرمين الشريفين بالمملكة العربية السعودية عبر حسابها الرسمي على ” تو يتر” عن تعليق الاعتكاف في الحرمين  خلال شهر رمضان القادم، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها المملكة خلال هذه الفترة منعاً لانتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 ومن أجل المحافظة على جميع المواطنين وعدم تعرضهم لهذا المرض الخطير.

تعليق التراويح والصلوات الخمس بالحرمين

كما أشار الرئيس العام لشئون المسجد النبوي والمسجد الحرام بالمملكة الدكتور عبد الرحمن السديس، إقامة صلاة التراويح في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك مع استمرار تعليق حضور  جميع المصليين للحرمين الشريفين، حيث تكون صلاة التراويح خمسة تسليمات بحسب ما نشرته قناة العربية.

قرار هام بتعليق التراويح والصلوات الخمس بالحرمين في شهر رمضان
تعليق التراويح والصلوات الخمس بالحرمين

ويتابع العديد من المواطنين المسلمين في جميع أنحاء العالم  أخبار صلاة التراويح خلال شهر رمضان في جميع أنحاء العالم، حيث علقت العديد من الدول صلاة التراويح وكذلك صلوات الجماعة والجمع منعاً لانتشار فيروس كورونا المستجد خلال هذه الفترة.

ووجه الرئيس العام لشئون الحرمين بإطلاق مبادرة توزيع سلاسل الإفطار في رمضان بالتعاون بين إمارتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والتي يتم توزيعها على المواطنين المستحقين لتعويض سفر الإفطار خلال موسم رمضان والتي سوف يتم توزيعها من الجهات المختصة، وذلك بالتزامن مع تطبيق المملكة الإجراءات الاحترازية من اجل منع انتشار فيروس كورونا المستجد في السعودية خلال هذه الفترة، كما أنها تقدم الرعاية الطبيعة لجميع المصابين بالفيروس بمستشفيات العزل.

أحمد مرسي

كاتب بموقع نجوم مصرية ومن أهم هوايتي متابعة الأخبار المحلية والعالمية على الشبكة العنكبوتية

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