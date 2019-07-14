قرض بنك التسليف لمستفيدي الضمان الاجتماعي، قروض بنك التسليف الجديدة 1440 ه

قرض بنك التسليف لمستفيدي الضمان الاجتماعي، قروض بنك التسليف الجديدة، نناقش من خلال موضوعنا اليوم قرض التسليف المخصص لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وأحدث القروض من بنك التسليف لراحة عملائه، يعمل بنك التسليف والادخار جاهدا للتطوير من خدماته من أجل توفير الراحة لعملائه، وبعد الدراسات لحالة المجتمع يقوم البنك بإضافة خدمات جديدة سعيا منه لراحة العملاء وكسب رضائهم.

هل يجوز لمستفيدي الضمان الاجتماعي أخد قرض من بنك التسليف؟

يتساءل الكثير من المواطنين السعوديين الحاصلين علي الضمان الاجتماعي عن إمكانية حصولهم علي قرض من بنك التسليف ، لذا أعددنا لهم مقال يوضح شروط الحصول علي قرض الضمان الاجتماعي من خلال الرابط المرفق، كما أعددنا لهم شرح تفصيلي يوضح خطوات الحصول علي قرض الضمان الاجتماعي .

قروض بنك التسليف الجديدة 1440 ه

إضافة إلي قروض بنك التسليف القديمة من قرض الأسرة، قرض الزواج، قرض الترميم ، أعد البنك نوعان جديدان من القروض وهما: