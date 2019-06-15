قرض حسن من الصندوق العقاري السعودي وآلية سداد القرض

قرض حسن من الصندوق العقاري السعودي هذه هي الجملة التي جذبت انتباه الكثير من المواطنين في شتا أرجاء المملكة العربية السعودية عندما اعلن البنك العقاري عن هذا القرض وتفاصيله، وجاءت تفاصيله مفرحه لبعض الفئات ألا وهم العسكرين، حيث اعلن البنك من فترة قليله عن استقبال طلبات القرض الحسن للعسكريين واعلن البنك عن 140 ألف قرض حسن للعسكريين بالمملكة العربية السعودية دعما للعسكريين الواقفون على رأس عملهم ” الذي هم لا يزالون يؤدون الخدمة أو يعملون في الأعمال العسكرية” ويأتي هذا القرض ضمن مبادرة الدعم السكني للعسكريين وذلك سندا لهم لتلبية طلباتهم وتمكينهم من أتمام احتياجاتهم السكنية.

قرض حسن من الصندوق العقاري بنك الراجحي

حيث أتاح لهم اخذ قرض حسن قيمة 140 ألف ريال زيادة على القرض العادي لمنسوبي والمستفيدين من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية كخطوة لدعم العسكريين وتيسير أمورهم المالية وا جراءاتهم المالية والقروض عليهم حيث زيادة على القرض العادي مكنهم الصندوق العقاري من أمكانية سحب قرض حسن 20% زيادة على القرض الحالي العادي وكما اعلن الصندوق العقاري على أن هذه الخطوة قد اتخذت دعما للعسكريين ومساندة لهم وأتاحه للعسكريين القائمين على رأس عملهم من الذين لم يسحبوا قرض بإمكانية سحب قرض من ثم سحب القرض الحسن على أن يتم تسديد الآلية كالتالي أولا تسديد القرض العادي من ثم القيام بإجراءات تسديد القرض العادي حسب ما اعلن الصندوق العقاري بالمملكة.

آلية سداد قرض حسن من الصندوق العقاري للعسكريين

هناك الكثير من آليات سداد القرض الحسن، إلى جانب الإلتزام بالتسديد له بعد الانتهاء من التسديد للقرض الأول، وهذا ما يعني أن البدء بسداده سيكون بعد الانتهاء من القرض العقاري، بشرط أن تجدول الأقساط بشكل كامل وفق الدخل المقترض عند البدء في السداد، وأن الاستقبال للطلبات من المنتظر أن يجري عن الطريق الأسهل لمراجعة الصندوق أو من خلال الاتصال بمركز خدمة المستفيدين مسبقاً، والذي يتولى التسجيل لشأن بيانات العسكريين وكذلك إدراجها في تفاصيل قاعدة البيانات المتعلقة بالقروض.

خطوات الحصول على قرض حسن من الصندوق العقاري للعسكريين

هناك عدة خطوات ينبغي إتباعها من أجل الحصول على قرض حسن من الصندوق العقاري للعسكريين وهي كما يلي.

أن يكون ممن صدرت لهم موافقة.

الرغبة في التمويل المدعوم للبناء الذاتي (الإنشاء).

تحديث البيانات عن طريق الرابط (تحديث البيانات).

أخذ موعد مسبق عن طريق الرابط (حجز موعد).

إحضار جميع المستندات المطلوبة مع تذكرة الموعد.

وهذا كل ما يتعلق بالقرض الحسن للعسكريين الذي يمكن سحبه من بنك الراجحي بعد الإعلان عن 140 ألف قرض حسن للعسكريين بالمملكة العربية السعودية.