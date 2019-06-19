قرض حسن من الصندوق العقاري للمدنيين عبر موقع سكني تسجيل الدخول

نقدم تفاصيل قرض حسن من الصندوق العقاري للمدنيين التي يبحث عنها الكثيرون من المستفيدين والمستفيدات حيث يمكن الدخول علي موقع سكني تسجيل الدخول من اجل التسجيل في برنامج سكني وذلك من اجل التعرف علي الشروط المطلوبة والضوابط التي أوضحتها وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية كافة تفاصيل مبادرة القروض السكنية المدعومة لكي يستطيع الجميع الحصول علي القرض الإضافي للمدنيين من صندوق التنمية العقارية السعودي.

قرض حسن من الصندوق العقاري للمدنيين

برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان أوضح شروط الحصول على قرض بدون تحويل الراتب، حيث يمكن لجميع المدنيين الحصول علي قرض أضافي حسن للذين تجاوزت أعمارهم فوق الخمسون عاما، حيث يصل هذا القرض بنحو 140 ألف ريال سعودي، كما يمكن أيضا أن يحصل المواطنين من القطاع الحكومي والعسكري والمتقاعدين علي القرض المدعوم من صندوق التنمية العقاري الذي يصل قيمته إلى 500 ألف ريال سعودي ليصل إجمالي القرض بحد أقصى إلى 640,000 ريال سعودي يمكن لجميع المستفيدين المعنيين من الحصول على التمويل العقاري المدعوم بكل سهولة.

موقع سكني تسجيل الدخول

نرفق لكم رابط موقع سكني الحجز الالكتروني من اجل الاطلاع علي شروط الحصول على قرض حسن من صندوق التنمية العقاري وكافة التفصيل من اجل الاختيار بين السكنية والتمويلية المناسبة لجميع المواطنين المستفيدين من تلك القروض، وختاما يمكن الاتصال علي الرقم الموحد التابع للوزارة التالي 199090 من اجل التعرف علي كافة التفاصيل من خلال رقم خدمة العملاء، حيث يمكن التواصل مع مركز خدمات المستفيدين للتعرف علي تفاصيل قرض حسن من الصندوق العقاري للمدنيين والتعرف أيضا علي المنتجات التمويلية الأخري.