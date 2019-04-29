قرض دعم الأسرة من بنك التسليف السعودي التفاصيل كاملة والشروط ورابط التقديم

قرض دعم الأسرة من بنك التسليف السعودي،هو قرض مقدم للأسر السعودية محاولة تخفيف الأعباء والالتزامات اليومية عنهم وهو يستهدف العملاء الحاليين لبنك التنمية الاجتماعي أو للعملاء الجدد، الفئة المستهدفة من قرض دعم الأسرة هم موظفين القطاع الخاص، موظفين القطاع العام، المتقاعدين، من النساء ربات الأسرة، الموظفات في اي من القطاعين العام أو الخاص، نساء أو رجال متقاعدين تأمين.

شروط الحصول على قرض دعم الأسرة من بنك التسليف

أن يكون المتقدم من المسجلين على موقع بنك التنمية الاجتماعي.

أصل تعريف بالراتب لأخر 60 يوم .

أن تكون الأسرة المقدمة للقرض ممن ينطبق عليهم أسرة أشد أحتياجاً وفق شروط البنك.

الأوراق ومتطلبات التقديم على قرض دعم الأسرة

نموذج تسليم البريد موقع علية من العميل أو طالب القرض وموظف البريد.

صورة هوية طالب القرض.

صورة من سجل الأسرة.

أصل نموذج( 104) المعبأ إلكترونياً ومطبوع من حساب طالب التمويل ولا تنسى ختمه من جهة العمل الخاص بك.

أصل رقم حساب الأيبان.

أصل كشف حساب لآخر 3 رواتب سابقة لتاريخ الاعتماد( تاريخ الاعتماد لا يتجاوز 60 يوم).

تصريح بياناتي للعميل.

تصريح بياناتي للأبناء المعالين السن للذكور 18 إلى 24 عام السن للإناث من عمر 18 عام فما فوق.

أوراق خاصة بالمتقاعدين بالإضافة للأوراق السابق ذكرها

صورة سجل الأسرة.

تصريح بياناتي للعمل من موقع وزارة الداخلية.

تعريف الراتب التقاعدي من المؤسسة العامة للتقاعد.

نموذج إقرار وتفويض للمتقاعدين ( 106).

صورة سجل الأسرة.

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