 التخطي إلى المحتوى

قرض دعم الأسرة من بنك التسليف السعودي التفاصيل كاملة والشروط ورابط التقديم

كتب رشا نجم آخر تحديث

قرض دعم الأسرة من بنك التسليف السعودي،هو قرض مقدم للأسر السعودية محاولة تخفيف الأعباء والالتزامات اليومية عنهم وهو يستهدف العملاء الحاليين لبنك التنمية الاجتماعي أو للعملاء الجدد، الفئة المستهدفة من قرض دعم الأسرة هم موظفين القطاع الخاص، موظفين القطاع العام، المتقاعدين، من النساء ربات الأسرة، الموظفات في اي من القطاعين العام أو الخاص، نساء أو رجال متقاعدين تأمين.

شروط الحصول على قرض دعم الأسرة من بنك التسليف

الأوراق ومتطلبات التقديم على قرض دعم الأسرة

  • نموذج تسليم البريد موقع علية من العميل أو طالب القرض وموظف البريد.
  • صورة هوية طالب القرض.
  • صورة من سجل الأسرة.
  • أصل نموذج( 104) المعبأ إلكترونياً ومطبوع من حساب طالب التمويل ولا تنسى ختمه من جهة العمل الخاص بك.
  • أصل رقم حساب الأيبان.
  • أصل كشف حساب لآخر 3 رواتب سابقة لتاريخ الاعتماد( تاريخ الاعتماد لا يتجاوز 60 يوم).
  • تصريح بياناتي للعميل.
  • تصريح بياناتي للأبناء المعالين السن للذكور 18 إلى 24 عام السن للإناث من عمر 18 عام فما فوق.

أوراق خاصة بالمتقاعدين بالإضافة للأوراق السابق ذكرها

  • صورة سجل الأسرة.
  • تصريح بياناتي للعمل من موقع وزارة الداخلية.
  • تعريف الراتب التقاعدي من المؤسسة العامة للتقاعد.
  • نموذج إقرار وتفويض للمتقاعدين ( 106).
  • صورة سجل الأسرة.

← إقرأ أيضاً:


سوف يهمك:

عن الكاتب

رشا نجم

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.