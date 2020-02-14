قرض شخصي بدون تحويل الراتب من مصرف الراجحي يصل لمليون ريال وفترة سداد حتى 5 سنوات

مصرف الراجحي من أقوى البنوك وأكثرها شهرة في السعودية ودول الخليج، وهو يعمل على خلق حلول تمويلية مميزة تناسب العديد من فئات المواطنين والمقيمين، حيث يحظى الراجحي بالثقة القوية نتيجة الخدمات التي يقدمها، وأكثر ما يفضله العملاء ضمن حلول التمويل هو الحصول على قرض شخصي بدون تحويل الراتب وهو موضوع حديثنا اليوم، حيث نستعرض على القراء كافة تفاصيل الحصول على قرض شخصي من بنك الراجحي بدون تحويل الراتب من خلال عروض مختلفة.

قرض شخصي بدون تحويل الراتب

يمنح مصرف الراجحي قروض وتمويلات شخصية بدون تحويل الراتب لموظفي البنوك مبالغ تمويلية حتى 500 الف ريال، ويقدم بنك الراجحي قرض شخصي بدون تحويل الراتب للأطباء حتى مبلغ مليون ريال، بأفضل نسبة فوائد وأطول فترة سداد مناسبة.

شروط قرض مصرف الراجحي بدون تحويل الراتب

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

لا يقل العمر عن 25 سنة.

لا يزيد السن عن 55 عام.

لا يقل الراتب الشهري عن 20000 ريال.

أقل مدة سداد عام واحد والأعلى 5 سنوات.

أقصى مبلغ تمويلي 500.000 لموظفي البنوك ومليون ريال للأطباء.

طريقة التقديم علي قرض بدون تحويل الراتب

التقديم على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب يأتي بالدخول مباشرة على رابط التمويل الشخصي من مصرف الراجحي ومن ثم قراءة الشروط والتفاصيل والبدء في تعبئة نموذج الطلب عبر موقع مصرف الراجحي الرسمي، او من خلال زيارة أحد فروع بنك الراجحي المنتشرة بجميع أنحاء المملكة العربية السعودية.