قرض شخصي بدون تحويل بنك الرياض للسعوديين والمقيمين

قرض شخصي بدون تحويل راتب بنك الرياض، خدمة متاحة من البنك للمواطن والمقيم من أجل تيسير الأحوال المالية خاصة وسط الضيقات لحل الأزمات لمزايا عديدة، مع اتباع أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي، مجاز من هيئة الرقابة الشرعية، يتيح السداد الميسر على خمس سنوات ومن خلال الموقع الرسمي لبنك الرياض يمكن للعميل استخدام حاسبة التمويل الشخصي لمعرفة قيمة القرض والقسط الشهري.

المزايا/

تمويل يصل حتى 300 ألف ريال.

فترات السداد حتى 5 سنوات.

المستشار الائتماني.

متطلبات سهلة وميسرة.

التواصل مع العميل من اجل تقديم المساعدة بشكل اكبر عبر الاتصال على رقم خدمة العملاء على الهاتف المجاني 800-124-2020.

شروط قرض شخصي بدون تحويل راتب بنك الرياض

ألا يقل العمر عن 18 سنة للعميل السعودي أما بالنسبة للمقيم 22 سنة.

التمويل بدون تحويل راتب متاح لموظفي البنوك فقط.

لا تقل فترة العمل عن سنة واحدة عند تقديم الطلب على القرض.

الحد الأدنى للراتب 10 آلاف جنيه.

لا بد أن لا تزيد التزامات العميل عن 33% من إجمالي الراتب.

كيفية تقديم طلب قرض شخصي بدون تحويل الراتب

المستندات المطلوبة/

شهادة تعريف بالراتب وتفاصيله موثق من جهة العمل.

صورة طبق الأصل من بطاقة الهوية الوطنية للمواطن / للمقيم إثبات الهوية وكلاهما تكون سارية المفعول.

عليك الدخول على الموقع الرسمي بنك الرياض ثم اختر التمويل الشخصي أفراد من القائمة الرئيسية أعلى الصفحة، ومنها حدد التمويل بدون تحويل الراتب، ومن ثم اضغط على التقدم بطلب، ثم تعبئة البيانات ورفع المستندات المذكورة.