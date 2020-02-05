قرض طارئ للأفراد …احصل على تمويل 5000 ريال من منصة سلفة الإلكترونية

تتزايد عمليات البحث من قبل الموظفين في دولة المملكة العربية السعودية عن كيفية التقديم للاستفادة من الحصول على تمويل طارئ للأفراد، وذلك بعد مرور ما يقارب عشرة أيام على إيداع الرواتب للموظفين، حيث يتم التقديم للحصول على المنحة أو السلفة ” التمويل أو القرض ” من أجل العمل على تلبية الإحتياجات الأساسية للموظفين في القطاع الخاص أو القطاع العام، وذلك بهدف العمل على تحسين الظروف المعيشية للعديد من الأسر السعودية التى تحتاج إلى الحصول على تمويل أو قرض أو تمويلات تساعدهم في تلبية الإحتياجات الأساسية.

منصة سلفة الإلكترونية

تستهدف منصة سلفة الإلكترونية العمل على تقديم القروض الطارئة والتمويلات السريعة للمواطنين بهدف العمل على تحسين الظروف المعيشية للعديد من الموظفين في القطاع الخاص أو القطاع العام، وتعمل المؤسسة وفق أبرز وأحداث برامج التقنيات المتطورة، وذلك من أجل مواكبة التطور الكبير في المملكة، حيث تتيح المنصة التقديم والحصول على القرض في 15 دقيقة فقط.

مميزات سلفة

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

فترات سداد سهلة ومجدولة

هامش ربح تنافسي

إيداع فوري سريع

الشروط الأساسية للتقديم للحصول على قرض من منصة سلفة

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما

التمويل متوفر بدون تحويل راتب

ألا تقل فترة العمل عن ستة أشهر عند التقدم بالطلب

الحد الأدنى للراتب 3,000 ريال سعودي

التقديم على منصة سلفة

يمكن لكافة الموظفين في القطاع الخاص أو القطاع العام الحصول على تمويل او قروض من أجل العمل على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، حيث يمكنك التقديم من خلال الرابط التالي منصة سلفة الإلكترونة