قرقاش يدعوا بالتوفيق لـ ريم بندر لتمثيلها الوسطية في واشنطن | سفيرة المملكة العربية السعودية الجديدة لدى الولايات المتحدة

قال الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية إن السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة ريما بنت بندر تمثل سياسة المملكة المعتدلة وقال قرقاش من خلال حسابه على تويتر “الأميرة ريما بنت بندر“، سفيرة المملكة العربية السعودية، تحظى بالتقدير والاحترام وسياسات المملكة المعتدلة في واشنطن ضرورية للمملكة”.

الأميرة ريم بندر أول سفيرة سعودية لدى الولايات المتحدة

عملت الأميرة ريما بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود بالفعل سفيرا لدى الولايات المتحدة الأمريكية وقال فهد ناظر، المتحدث باسم السفارة السعودية في واشنطن: “بدأت الأميرة ريما بنت بندر مهمتها على الفور لتعزيز الشراكة التاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة”، مضيفًا أنها ستعمل على تطوير العلاقة الاستراتيجية ومواصلة بناء مجالات التعاون الرئيسية بين البلدين “.

وتحدثت ريما بنت بندر في المجلس في واشنطن عن الجهود التي تبذلها المملكة لمعالجة قضايا أكبر من النساء اللاتي يُسمح لهن بالقيادة أو حضور مباريات كرة القدم، والتي وصفتها بأنها “انتصارات سريعة”.

مع أطيب التمنيات للأميرة ريما بنت بندر بن سلطان على تعيينها سفيراً للمملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية وستبحث المرأة السعودية عنها للحصول على التوجيه لأنها حصلت على خبرة جيدة في عالم اليوم المعاصر، وعلى النساء تحمل المزيد من المسؤوليات في مختلف المجالات لتكون مثمرة للعائلة والبلد بسلام.