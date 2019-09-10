قروض بنك التنمية الاجتماعية.. تحديد فترة السماح لأخذ قرض آخر لذوي الدخل المنخفض

قروض بنك التنمية الاجتماعي، وفترة السماح من أجل التقديم للحصول على قرض آخر من القروض المتاحة لمنتجات التمويل الاجتماعي التي هي مخصصة لشريحة معينة من المملكة وهم شريحة الدخل المنخفض بهدف تقديم المساعدة لهم في الحصول على قرض ميسر يساند في أمورهم بدعم من بنك التنمية الاجتماعية الذي يوفر عدة قروض أخرى منها قرض الأسرة وقرض حسن وقرض أهل بقيمة 60 ألف ريال بدون فوائد، كما يوفر قرض كنف للمطلقات والأرامل التفاصيل عبر رابط طريقة التقديم على قرض الأرامل والمطلقات “كنف” يصل لـ 30 ألف ريال بدون فوائد.







قروض بنك التنمية الاجتماعية

يسعى بنك التنمية الاجتماعية من أجل رفع مستوى المعيشة في المملكة وذلك بتوفير عدة قروض منها قرض أهل بدون فوائد والشروط المحددة للحصول عليه، فيما وفر قرض الأسرة وقرض كنف للمطلقات، وعلى هذا الصعيد قدم بنك التسليف وبنك التمويل العقاري عدة قروض على نفس النهج في خطة المساندة لعدة فئات متنوعة في السعودية.







مدة السماح المحددة من بنك التنمية الاجتماعية لأخذ قرض آخر

صرح بنك التنمية الاجتماعية عبر حسابه الرسمي على تويتر أن مدة السماح ثلاثة سنوات من تاريخ إغلاق التمويل لدى البنك، وذلك يكون متاح للمواطن الحصول على قرض آخر بشرط استيفاء الشروط، وأشار البنك في حال إن كان المتقدم غير موظف حكومي لابد من إحضار كفيل موظف في جهة حكومية وعلى رأس عمل، مع السماح له بالالتزام مسجلة الكفالة وإذا تعثر في السداد يتم رفع لجهة العمل للكفيل لكي يحسم من قبلهم ثم التحويل لصالح القرض.







يذكر أن ضمن قروض بنك التنمية الاجتماعية يوفر قروض منتجات التمويل الاجتماعي لشريحة المواطنين ذوي الدخل المنخفض من أجل المساعدة على سد احتياجاتهم الأساسية وذلك للفرد أو الأسر.