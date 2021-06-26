قريباً.. دويتو زينة عماد وحماقي بعدما أشعلا مسرح جده بالأمس وتفاصيل وعد حماقي لها

كانت زينة عماد هي الأسم الأكثر تداولاً وبحثاً عبر غوغل ومواقع التواصل وذلك على مدار الساعات الماضية والحالية بعد الحفل الغنائي الذي أقيم في جدة، وفي تلك الصرح العملاق الذي تم تصنيفة كأكبر قبة بالعالم بسقف وبدون أعمدة، وقام بافتتاح حفل جده أمس عماد اسكندراني، والذي تبعة حماقي وقدم للجمهور المطربة السعودية الموهوبة زينه عماد والتي صعدت معه المسرح.

زينة عماد تحتل قائمة الأكثر بحثاً على جوجل

لما قدّمني عالمسرح ، ياناس الارض مو شايلتني من الفرحة pic.twitter.com/MW7JGBrmTH — زينة عمادZena |🇸🇦 (@zenaemaad) June 25, 2021

وتمتلك زينة عماد السعودية، موهبة الغناء، والتي قدمت وغنت مجموعة من أغني حماقي وعرضتها على اليوتيوب وحصدت أغانيها أكثر من 62 مليون مشاهدة، وقدمها للجمهور بالأمس وقام بالثناء عليها، بل إنه وعدها بوعد قطعه على نفسه، وهو عمل دويتو معها.

معلومات عن زينة عماد

وكتبت زينة عماد على صفحتها الشخصية بتويتر معلنة عن دويتو مع حماقي بعد وعده لها بذلك، ونذكر بعض المعلومات الهامة عنها من خلال السطور التالية.

مواليد 1998 ميلادية.

احتلت المركز الأول بجائزة الموسيقى من وزارة الثقافة السعودية.

هنأها الكثير من الفنانين بعد حصولها على المركز الأول.

سعودية الجنسية من أب وأم سعوديين.

تحظى بمتابعة كبيرة نظراً لموهبتها وجمال صوتها.

لم تبلغ الثالثة والعشرين من عمرها حتى الآن.

معروفة ببسمتها الجميلة وقلبها الحنون.

تتميز بأخلاق حميدة وقيم عالية.

تعد زينة عماد شخصية استثنائية في مجال الفن السعودي.

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طيب تدروا اني طلعت عالمسرح مع حماقي وغنينا الميدلي ؟ وتدروا انه وعدني باغنية دويتو انا وياه ؟❤️❤️❤️❤️ — زينة عمادZena |🇸🇦 (@zenaemaad) June 25, 2021

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