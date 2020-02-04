قصة جهيمان العتيبي مُقتحم الحرم تعود للظهور من جديد وجدل كبير على مواقع التواصل

في عام 1979 وبالتحديد في 20 نوفمبر اقتحم جهيمان العتيبي ومعه مجموعة من المسلحين، وصل عددهم إلى 200 فرد الحرم المكي في واقعة عُرفت باسم “حصار مكة” أثارت ضجة كبيرة في ذلك الوقت، خاصة في العالم الإسلامي حيث تمكن هذا الرجل ومن معه بالدخول إلى الحرم المكي، ومعهم مجموعة من التوابيت على أنه لعدد من الموتى حتى يتم الصلاة عليهم، وكان ذلك في صلاة فجر العشرون من نوفمبر، ولكن المفاجأة أن تلك التوابيت كانت مليئة بالأسلحة وبعد وصولهم إلى مكان إقامة الصلاة أمسك جهيمان بالمذياع وأعلن الاستيلاء على الحرم.

لماذا فعل جهيمان ذلك

ما أن أعلن هذا الرجل ذلك الأمر وسادت حالة من الهرج بين المصلين والمعتمرين في ذلك الوقت، والذي حاول الكثير منهم الهرب ونجح بالفعل عدد كبير منهم، إلا أن بقية المجموعة المُسلحة المرافقة لهذا الإرهابي نجحت في احتجاز أعداد كبيرة كرهائن، وفي ذلك الوقت قام المسلحون بإطلاق الأعيرة النارية في الهواء للسيطرة على الموقف ونشر الرعب والذعر بين المعتميرين، ونجحوا بالفعل في السيطرة على جميع المتواجدين بما فيهم الحرس المتواجد.

فعل جهيمان ذلك بعد أن رأى زوج شقيقته محمد بن عبد الله القحطانى رؤية بأنه المهدي المُنتظر، وأقنع العتيبي بذلك ولم يجد طريقة لتعريف العالم بوضعه الذي اقتنع به بشكل كبير ومكانته التي أوهم بها نفسه وأقنع بها العتيبي إلا بأن يفعل ذلك، ويُعلن من الحرم هذا الأمر وقد استعان بهذه المجموعة التي آمنت بفكره ونجح في إقناعهم بأنه المهدي المُنتظر خاصة، أن قائد تلك المجموعة وهو جهيمان كان على درجة عالية من الثقافة فقد درس الفلسفة وتفوق فيها.

تحرير الحرم المكي من جهيمان

في الثالث والعشرون من نوفمبر نجحت القوات السعودية من استعادة الحرم مرة أخرى بعد ثلاثة أيام من المناوشات، والتي تطورت إلى اشتباكات حربية وتبادل لإطلاق النار بل وصل الأمر إلى استخدام القصف الصاروخي من قبل قوات الجيش السعودي، وأيضًا استخدام المدرعات التي اقتحمت الحرم في ذلك الوقت، وبالفعل نجحت في تحرير الرهائن برغم أنه في ذلك الوقت كانت الخسائر في الأرواح والأموال كثيرة، إلا أن الكعبة وما حولها لم يتأثروا ولم يتعرضوا لأي ضرر.

شغلت قصة جهيمان العتيبي العالم بأسره في ذلك الوقت وقد حُكم عليه بالإعدام هو وعدد كبير من مجموعته المسلحةن ولكن لماذا أصبحت هذه القصة تريند حاليًا في المملكة العربية السعودية بعد ذلك الوقت؟، السبب في هذا هو برنامج أذاعته قناة الجزيرة الإخبارية حمل العديد من المعلومات المُثيرة للجدل والتي بسببها تعرضت للانتقاد الشديد، وأصبح اسم هذا الرجل تريند على تويتر وبقية مواقع التواصل.