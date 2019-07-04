أعلنت قوات الأمن الخاصة عن نتائج الفرز المبدئي للمتقدمين على الوظائف العسكرية السعودية مثل جندي أمن وجندي أول أمن والمعلن عنها في الفترة من 20-24 /10/ 1440 هــ، كما نود التنويه على الآتي:

يجب أن تكون جميع أسماء الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في الامتحان الأول لـ قوات الأمن الخاصة السعودية ملزمة بتواريخ الانتهاء من المراحل المحددة من قبولهم، مع ضرورة إحضار ملف بالوثائق كاملة، ونتابع معكم نتائج القبول بـ قوات الأمن الخاصة 1440 للرتب جندي أمن و جندي أول أمن عبر أبشر | https://sabq-sa.com

الوثائق المطلوبة للتقدم الى قوات الأمن الخاصة بالسعودية مثل جندي أمن وجندي أول أمن

نسخة من الشهادة الأكاديمية المطلوبة للوظيفة مصدقة من المصدر والدورات التي تم الحصول عليها. نسخة من شهادة الدراسة لكل مرحلة من مراحل التعليم. نسخة من بطاقة الهوية الوطنية الجديدة ويجب ان تكون واضحة. نسخة من (دفتر العائلة) إلى والد مقدم الطلب مع أساس مطابق مع الحاجة إلى الحصول على اسم الأم. يجب إحضار برنت من الحالة المدنية إذا كان اسم الأم غير موجود في دفتر العائلة. عدد (6) صور ملونة بحجم (4 × 6). نسخة من نموذج الطلب عبر الإنترنت.

تعليمات لجنة القبول بقوات الأمن الخاصة للكشف الطبي المبدئي والمقابلة الشخصية: