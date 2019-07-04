كشفت قوات الأمن الخاصة بالسعودية 1440 عن نتائج الفحص الأولي للمرشحين لشغل وظائف عسكرية (جندي أمن وجندي أول أمن)، وأعلنت من خلال موقع الوزارة على الإنترنت ، عبر الخبر (53849)، نتابع معكم أهم نتائج قوات الأمن الخاصة في السعودية 1440 | https://sabq-sa.com.

وأكدت اللجنة المشرفة على الوظائف، من أن جميع أسماء الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في الفحص الأولي لـ قوات الأمن الخاصة بالسعودية تكون ملزمة بتواريخ الانتهاء من مراحل القبول المحددة، مع ضرورة إحضار ملف بالوثائق المطلوبة للتقدم للأمن الخاص بالسعودية

الوثائق لمطلوبة للتقدم الى قوات الأمن الخاصة بالسعودية

نسخة من الشهادة المطلوبة للوظيفة مصدقة من المصدر والدورات التي تم الحصول عليها، ونسخ من شهادة الدراسة لكل مرحلة من مراحل التعليم.

نسخة من بطاقة الهوية الوطنية الجديدة على أساس أن تكون واضحة وفي حالة ضياعها، أحضر رسالة من أبشر ونسخه من دفتر العائلة إلى والد مقدم الطلب على أساس مطابقتها لضرورة الحصول على اسم الأم.

ويجب عليك إحضار برنت من الحالة المدنية وذلك في حالة عدم وجود اسم الأم في دفتر العائلة، و 6 صور ملونة للرأس (4 × 6) ، ونسخة من نموذج الطلب عبر الإنترنت.

ويجب الحضور بالزي الرياضي الخاص بك وذلك بدون اصطحاب حذاء رياضية لقياس الطول بشكل دقيق، ويجب عليك الحضور في تمام الساعة الخامسة والنصف صباحاً وذلك الموعد المخصص للكشف الطبي المبدئي والمحدد لكل مجموعة في مكان امام البوابة الشرقية لمقر قوات الأمن الخاصة بالسعودية بطريق القصيم شمال مدينة الرياض.