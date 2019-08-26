قوات التحالف تعترض طائرة مسيرة من صنعاء في اتجاه أهداف مدنية في المملكة

أعلنت قوات التحالف منذ قليل عن تمكنها من التصدي لطائرة مسيرة بدون طيار تم إطلاقها منذ قليل من صنعاء باليمن، في إتجاه منطقة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، وقالت القوات على لسان متحدثها الرسمي أنه تم التصدي لتلك الطائرة وإسقاطها قبل أن تصل إلى أهدافها، وقد تداول الخبر بشكل عاجل عدد من وسائل الإعلام السعودية ولم يتم الإفصاح عن تفاصيل أكثر من ذلك حتى الآن.

وجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها الحوثيين على مثل هذه الأعمال، وإطلاق تلك الطائرات في إتجاه أهداف مدنية سواء داخل المملكة العربية أو الإمارات، وكذلك على الحدود الفاصلة بين البلدين إلا أن قوات التحالف العربي بقيادة الدولتين تنجح وبشكل كبير في التصدي لتلك المحاولات.

كذلك نقل الخبر موقع روسيا اليوم إلا أنه لم يوضح أيضًا تفاصيل متعلقة بتلك الواقعة، واكتفى بإعلان الخبر في عنوان رئيسي له ثم في داخل المقالة كتب كلمة يُتبع، وما زال الجميع يترقب إعلان تفاصيل نجاح قوات التحالف العربي في إحباط تلك المحاولة الأخيرة التي قام بها الحوثيين.

هذا وتشهد منطقة اليمن منذ فترة طويلة اضطرابات ومناوشات تسببت في بعض التهديدات لجنوب المملكة العربية، مما دعاها إلى التدخل لحماية حدودها وأمنها الخارجي من أي محاولات متوقعة في ظل قيام الجانب الإيراني بمساندة الحوثيين في أعمالهم باليمن.