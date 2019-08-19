قوات الطواريء الخاصة: القبول والتسجيل للرتب العسكرية رقيب ووكيل

فتحت قيادة قوات الطواريء الخاصة التي ترأسها أمن الدولة باب التسجيل والقبول لرتب عسكرية جديدة هي رتبة كل من رقيب، ووكيل رقيب، وفق ما أعلن عنه موقع أبشر توظيف وذلك للسعوديين الحاملين لشهادة البكالوريوس، وكذلك للمواطنين السعوديين الحاصلين على دبلوم الكليات المتوسطة، والسعوديين الحاصلين على شهادة الكليات التقنية بدراسة أكثر من عامين وستة أشهر، وعن موعد بدء قبول طلبات التقدم للالتحاق بقوات الطواريء الخاصة لرتبة رقيب ووكيل فسيكون يوم الأحد الموافق 17 من ذي الحجة لعام 1440 هجريًا بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا، حتى يوم الخميس الموافق 21 من شهر ذي الحجة لعام 1440 هجريًا الساعة العاشرة صباحًا.

شروط التقدم للعمل في قوات الطواريء الخاصة رتبتي رقيب ووكيل رقيب

أولًا: أن تكون سعودي الجنسية أصلًا ومنشيء ويمكن استثناء السعوديين الناشئين مع والديه أثناء خدمتهم في بلد خارج السعودية.

ثانيًا: لا يزيد المتقدم للعمل في قوات الطواريء الخاصة رتبة رقيب ورتبة وكيل رقيب عن ثلاثين عامًا، وألا يقل عن سبعة عشر عامًا.

ثالثًا: لابد أن يتمتع المتقدم بسيرة حسنة وسمعة طيبة وألا يكون حكم عليه بأي حد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون مطرود من أي من المعاهد أو الكليات العسكرية.

رابعًا: الطول بالنسبة للمتقدمين لا ينخفض عن 170 سنتيمتر.

خامسًا: أن يكون المتقدم غير متزوج من غير سعودية.

سادسًا: لابد أن يكون حاصل على تقدير جيد في شهادته للبكالوريوس.

سابعًا: لا يكون خدم في خدمة سابقة في أي مؤسسة حكومية.

ثامنًا: لا يمضي على فترة التخرج ما يزيد عن ثلاثة أعوام.

تاسعًا: أن يكون المتقدم لائق من الناحية الطبية، وليس مريض بأي أمراض نفسية أو صرع.

عاشرًا: أن ينجح المتقدم في الفحص الطبي، وكشف الهيئة للمقابلة الشخصية وجميع المراحل الخاصة بالقبول.

احد عشر: أن يتحرى المتقدم للالتحاق في قوات الطواريء الخاصة رتبتي وكيل رقيب وربقيب الدقة في جميع المعلومات وهو يسجل بياناته، لأنه سيتم استبعاد جميع المسجلين للرواتب الخاطئة.

كيفية التقديم للالتحاق في قوات الطواريء الخاصة رتبتي رقيب ووكيل رقيب

لابد من الدخول على موقع أبشر بعد ذلك تختار الوظيفة المناسبة لك لأنه لن يمكنك تغيير الاختيار إذا ما تقدمت للوظيفة وستجد أمامك جدول مكون من رقم الوظيفة واسم الوظيفة والموقع وعدد الوظائف الشاغرة، والجنس، والقطاع وتاريخ البدء والانتهاء، والوظيفتين المتاحتين هما وظيفة رقيب ووكيل رقيب ولابد من الاختيار منهما.

المؤهلات المطلوبة للعمل في قوات الطواريء الخاصة رتبتي رقيب ووكيل رقيب

بالنسبة لرقيب لابد أن يكون المتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس، في التخصصات التالية: حاسب آلي، وعلاقات عامة وإعلام، ومحاسبة ومالية، وقانون، وعلم نفس، وعلم الاجتماع، ولغة انجليزية، وخريجي الكليات التقنية مدة الدراسة اربع سنوات جميع التخصصات، أما بالنسبة لوظيفة وكيل رقيب في قوات الطواريء الخاصة فلابد أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الدبلوم، تخصص دبلوم الكليات المتوسطة والكليات التقنية مدةة الدراسة أكثر من عامين ونصف.