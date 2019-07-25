قياس الخدمات | نتائج قياس 1440 هـ الاستعلام برقم الهوية ورمز التحقيق qiyas

المركز الوطني للقياس يتيح إمكانية الاطلاع علي نتائج قياس 1440 من خلال صفحه الخدمات الإلكترونية للقياس، يمكن متابعة ما يلي للتعرف على تفاصيل عن قياس الخدمات وكيفية الاستعلام عن نتائج قياس لعام 1440 هـ عبر موقع قياس برقم الهوية ورمز التحقق.

قياس الخدمات

يلزم إدخال رقم السجل المدني الخاص بالمستفيد – المستفيدة، الراغب – الراغبة لكي يتوفر إمكانية تسجيل الدخول في الموقع لكي حتى يمكن الاطلاع علي نتائج قياس، وبعد ذلك يتم إدخال كلمة المرور الخاصة بالحساب، وإذا قام المستخدم بنسيان كلمة السر فإن المركز يظهر له أيقونة “هل نسيت كلمة المرور”، ثم يتم الضغط عليها في حالة نسيان كلمة المرور ثم الدخول للصفحة التي يتم عرضها والتي تطلب من الشخص إدخال رقم السجل المدني لاسترجاع كلمة المرور الخاصة بالحساب ثم الضغط علي زر المتابعة من خلال موقع قياس الخدمات الإلكترونية الرسمي.

قام المركز الخاص بالقياس بإصدار تصريح رسميا علي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” من خلال حساب قياس خدمة المستفيدين وبعد أن يتم التصحيح والتحليل والتدقيق للدرجات يتم الإعلان عن نتائجها ودرجاتها، ثم يتم نشرها بعد مرور 30 يوم من تاريخ انتهاء الاختبارات، ويقوموا المستفيدين بالاستعلام عن نتائج اختبارات قياس كفايات المعلمين والمعلمات بعد أن تم الإعلان عن نتائج اختبارات القدرة المعرفية ونتائج القدرات العامة 1440، نوفر رابط استعلام نتائج قياس الرسمي (e-services.qiyas.sa)، وسط متابعة مستمرة لأخر مستجدات المركز الوطني للقياس.

خطوات التسجيل في الاختبارات المحوسبة قياس الخدمات

تحديث:

أعلن المركز الوطني للقياس نتائج القدرات العامة للاختبارات الورقية، ويتمكن الاستعلام عن درجات قياس القدرات العامة للاختبارات الورقية الفترة الأولى عن طريق الدخول إلى موقع قياس الخدمات والاستعلام.