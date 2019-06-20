قياس تعلن عن وظائف شاغرة للرجال والنساء بنظام العمل الجزئي تعرف على الشروط وطرق التقدم

أعلن المركز الوطني للقياس والتقويم عن توافر وظائف شاغرة للرجال والنساء، وفتح باب التسجيل، والوظائف المتاحة هى ” مراقب مقر إختبارات المحسوبة” ، بنظام العمل الجزئي، بالمحافظات والمدن التالية جدة والدمام وآبها، والشنان بمنطقة حائل، العويقيلة بمنطقة الحدود الشمالية، ومن ضمن الشروط اللازمة التي يجب توافرها فى المتقدم ان يكون سعودي الجنسية وان يكون حاصلا علي شهادة البكالوريوس في تخصص الحاسب الآلي او الإدارة، تم تأسيس المركز الوطني للقياس والتقويم عام 2000، لاجراء اختبارات موحدة لقياس درجة التحصيل العلمي للطلبة والطالبات المتقدمين للدراسة بالجامعات السعودية، ويوجد بالمركز عدة إدارات المهنية واللغوية والفنية، وبالاضافة الى ادارات أخري .

شروط التقدم لوظيفية مراقب مقر اختبارات المحسوبة

ان بكون المتقدم أو المتقدمة للوظيفة سعودي الجنسية .

ان يكون حاصل على شهادة البكالوريوس في التخصصات التالية الحاسب الآلي أو الإدارة .

التفرغ للعمل في الفترة الصباحية وخلال فترات العمل الجزئي التي سيتم تحديدها .

المهام الوظيفية

توجيه الطلبة والطالبات في اثناء دخولهم مقر الاختبارات .

تنفيذ الإجراءات الخاصة باستقبال ومراقبة الطلبة أثناء الاختبار المحدد .

إفادة الطلبة بالتعليمات التي يجب إتباعها داخل المقر .

كيفية التقدم لوظائف قياس