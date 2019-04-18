قياس كفايات المعلمين : رابط التسجيل في اختبار كفايات المعلمين والمعلمات عبر موقع قياس qiyas.sa

بداية من اليوم تبدأ عمليات التسجيل في اختبار كفايات المعلمين والمعلمات، حيث يمكن الدخول علي رابط موقع قياس qiyas.sa، من اجل معرفة كافة التفاصيل المتعرفة بمواعيد تسجيل اختبار معلمي ومعلمات مركز الوطني قياس التعليمي الذي يتبع وزارة التعليم السعودية، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط موقع قياس، وكذلك سوف نوضح لكم كيفية معرفة موعد تسجيل كفايات المعلمين المعلمات، والتي أوضحها الموقع الرسمي للمركز الوطني للقياس والتقويم.

يمكن معرفة مواعيد اختبار قياس من خلال الدخول علي موقع قياس، حيث يلزم علي جميع المعلمين والمعلمات، اجتياز الاختبارات التي أطلقتها الوزارة من اجل أن تقوم بمراجعة وفرز الموظفين العاملين بوزارة التعليم السعودي، لذلك يلزم معرفة مواعيد عمل المركز الوطني للقياس والتقويم، وذلك من اجل الالتحاق في اختبار المعلمين والمعلمات ومعرفة شروط القبول بالدورة التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم السعودي.

قياس كفايات المعلمين

احضرنا لكم رابط التسجيل في قياس كفايات بالأعلى، حيث الزمت وزارة التعليم السعودي، جميع المعلمين والمعلمات بالدخول علي المركز الوطني للقياس والتقويم، من اجل اجتياز تلك الاختبارات في اقرب وقت ممكن، وذلك من اجل القبول في وظائف وزارة الخدمة المدنية للوظائف التعليمية، حيث دعت فروع جدارة بالسعودية، جميع المتقدمين والمتقدمات للذهاب إلي فروعها من اجل مراجعة ألأوراق والانتهاء من جميع الاختبارات التعليمية.

تسجيل كفايات المعلمين والمعلمات قياس

يمكن الولوج علي رابط المركز الوطني للقياس والتقويم qiyas.sa، من خلال الرابط العلوي، والذي من خلاله يمكن الاستعلام عن النتائج برقم السجل والاشتراك، وذلك بعد الانتهاء من التسجيل في اختبار قياس كفايات وكذلك الاختبارات المحوسبة والورقية المقدمة من موقع قياس.

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