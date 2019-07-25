قياس ملف الطالب طريقة فتح ملف وكيفية التسجيل 1440 هـ 2019 م

المركز الوطني للقياس يقوم بعقد هيئة تقويم التعليم والتدريب واختبار القدرة المعرفية الذي يفدمه المركز لعدد من الجهات الحكومية للمفاضلة علي الوظائف، واختبار القدرة المعرفية من احد المقاييس التي يقدمه المركز لعدد من الجهات الحكومية المختلفة للمفاضلة علي الوظائف ومنهم المرشحين للوظائف التي أعلنتها وزارة العدل, ويقيس أيضاً هذا الاختبار مجموعة من القدرات المعرفية التي يمتلكها الفرد لإدراك وفهم العلاقات بين الأشياء والأحداث، نلقي الضوء فيما يلي على قياس ملف الطالب وطريق فتح الملف والحصول على رقم الاشتراك.

قياس ملف الطالب طريقة فتح ملف

“القياس” هي الكلمة المقصودة بملف الطالب والأهمية منها أنها تقوم بتوضيح ملف الطالب، يتميز الملف في قياس بالخصوصية لأنه يشتمل علي كافة المعلومات التي يقوم بإدخالها الطالب الخاصة به، ومنها رقم السجل المدني الخاص بالطالب، ومعلوماته الدراسية سواء كانت الجامعية أو فترة دراسة الثانوية أو فترة التخرج الخاصة به، بالإضافة إلى هواتف الاتصال ومواقع التواصل الخاصة بالطالب، ويقوم الطالب بالتمكن من معرفة المواعيد التي يقوم بتسجيل الاختبارات والرسوم المالية المطلوبة ويتمكن من الاطلاع علي نتائج القياس.

والموقع القياس الجديد الذي يدخل إليه الطالب عندما يقوم بتحديث البيانات الخاصة به ويشمل الطلاب المسجلين و الجدد، ويمكن فتح الملف وتسديد المبلغ المالي المقرر علي الطالب لخوض اختبارات قياس المتنوعة وفقاً لشرائح الاختبارات.

وبعد التسجيل في ملف القياس يحصل الطالب علي رقم المشترك الخاص به، ويعتبر بمثابة الرقم السري لملف الطالب علي موقع القياس الإلكتروني الذي يقوم الطالب بالدخول إليه لاستكمال كافة الاجراءات.

ما هو رقم الاشتراك

يعتبر رقم الاشتراك هو الرقم الذي يستطيع الطالب أن يحصل عليه بعد ان ينتهي من تسجيل قياس، ويعتبر هو رقم ملف الطالب في موقع قياس.

بعد أن يحصل الطالب على رقم الاشتراك، يمكنه التسجيل في الاختباراك الورقية والاختبارات المحوسبة، كما يستطيع التعرف على نتائج قياس.