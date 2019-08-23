قياس ملف الطالب وطريقة فتح الملف

المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم تم إنشاؤه في يوم 19 جمادي الأول لعام 1421 هجريًا ؛ ليتم من خلاله إجراء اختبارات موحدة لقياس التحصيل العلمي للطلاب المتقدمين للدراسة الجامعية ،ويشمل المركز عددًا من الإدارات الفنية واللغوية والمهنية التي يتم من خلالها إعداد الاختبارات والمقاييس وأيضًا يضم الإدارات المساندة ،كما أن المقصود بكلمة قياس هي ملف طالب وإرفاق جميع بياناته الشخصية مع ضمان خصوصية البيانات التي يقوم الطالب بإدخالها .

البيانات الشخصية المطلوبة لفتح ملف طالب

إدخال رقم السجل المدني الخاص بالطالب . إدخال كافة المعلومات الدراسية سواء كانت “جامعية أو ثانوية أو فترة التخرج الخاصة بالطالب . إدخال أرقام الهواتف ومواقع التواصل الخاصة بالطالب. يتمكن الطالب من معرفة المواعيد الخاصة بتسجيل الاختبارات . يتعرف الطالب على الرسوم المالية المطلوبة ليتمكن من الاطلاع على نتائج القياس .

بعد إجراء التسجيل في ملف قياس يحصل الطالب على رقم المشترك الخاص به أي الرقم السري الذي يقوم الطالب بالدخول به إلى موقع القياس الإلكتروني لإستكمال كافة الإجراءات المطلوبة .

رابط تسجيل دخول وفتح ملف طالب

يتم الدخول على الموقع الرسمي للقياس والتقويم ثم اختيار تبويب ملف طالب

معلومات عن التسجيل لأول مرة في موقع قياس

إذا كان التسجيل والدخول على موقع قياس للمرة الأولى ،فعلى الطالب أن يضغط على إنشاء حساب جديد وبعدها يختار صفة مقيم أو زائر ، ويتم استكمال باقي خطوات التسجيل وفتح ملف طالب .