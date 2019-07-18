الاستعلام عن قياس نتائج القدرة المعرفية عبر بوابة الخدمات الإلكتروني للمركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، حيث اعلن قياس السوم نتائج اختبارات القدرات المعرفية تقييم 1، وهو الاختبار الذي تدرج نتائجه ضمن عناصر المفاضلة التي تطبقها وزارة الخدمة المدنية، على المتقدمين والمتقدمات لشغل الوظائف الإدارية وجميع الوظائف باستثناء الوظائف الصحية والتعليمية، وعلى مدار اليوم دأب الخريجين والخريجات على البحث عن نتائج قياس .

أشار مركز قياس لموعد ظهور نتائج اختبار القدرة المعرفية تقييم 1 الفترة الثانية لعام 1440، وأعلن بدء استخراج المعدلات والتعرف عليها اليوم الخميس 18 يوليو 2019، من خلال بوابة بوابة قياس للنتائج بعد تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني برقم السجل المدني أو برقم الهوية، وسنضع لكم رابط موقع النتائج لتسجيل الدخول ومنها اختيار قائمة الاختبارات ثم الإطلاع على نتيجة قياس القدرة المعرفية.

استعلام قياس نتائج القدرة المعرفية

اختبار القدرة المعرفية يقدم العديد من الدلالات حول ما يمتلكه الخريج أو المختبر من قدرات تؤهله لشغل وظيفة ما، من الوظائف التي ينطبق عليها الفئات التي يستهدفها الاختبار، وتكون من العناصر الهامة التي تطلبها وزارة الخدمة المدنية ضمن معايير الترشيح لشغل الوظائف، ومؤخراً تم نشر عدة إعلانات لطلب شغل وظائف بالقطاع الحكومي، ستكون نتائج المفاضلة عليها مبينة على نتيجة اختبار قياس القدرة المعرفية .

بوابة قياس للنتائج

استعلم من خلال حسابك أو ملفك الشخصي على بوابة قياس للنتائج عن نتيجة الاختبارات التي تقدمت لها، سجل دخول أولاً على موقع قياس للخدمات الإلكترونية ثم استعرض قائمة الاختبارات التي تقدمت لها ومنها اختبار القدرة المعرفية.