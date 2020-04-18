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“قياس” يعلن موعد الاختبار التحصيلي لطلاب الثانوية ورابط نتائج القدرات

بواسطة أحمد سعيد
موعد الاختبار التحصيلي لطلاب الثانوية تعرف على موعد الاختبار التحصيلي لطلاب الثانوية ورابط نتائج القدرات

بعد أن ألغت وزارة التعليم بالسعودية اختبار الفصل الثاني لهذا العام، بحث الطلاب عن موعد الاختبار التحصيلي من مركز قياس، وكذلك نتائج القدرات، يأتي هذا في ظل اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول، بجميع المراحل التعليمية، مع الاكتفاء بالتقويم لبعض المراحل، منها المستوى السادس “الثانوية”.

والاختبار التحصيلي من مركز القياس “مؤقتٌ” لطلاب الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية، وهدفه الرئيسي معرفة مدى استفادة الطلاب من المواد التي تعلموها في المرحلة الثانوية، ومدى تحصيلهم للمعلومات حسب تخصص كل منهم، سواء في القسم العلمي أو الأدبي.

موعد الاختبار التحصيلي من قياس

وعن موعد الاختبار التحصيلي “الورقي”، أفاد مركز قياس بأنه من المقرر أن يكون في بداية شهر شوال، مشيرًا إلى أن تحديد الموعد مرتبط بمدى قدرة المملكة على هزيمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، من أجل إتمام الاختبار على أكمل وجه.

وبحسب مركز قياس فإنه من المتوقع أن يستمر قرار تأجيل الاختبار، إذا استمر الوضع سيئًا بشأن فيروس كورونا، ويمكن أيضا انعقاده من خلال المنظومة التعليمية الجديدة “التعليم عن بعد”، التي أقرتها الدولة بعد قرار غلق المدارس.

نتائج القدرات برقم الهوية

أما بالنسبة لإعلان نتائج القدارت العامة الورقي، فإنه بحسب مركز قياس، سيكون التوقيت الرسمي له صباح يوم غدٍ الأحد 19 أبريل 2020، الموافق 25 شعبان 1441هـ، موضحا ظهور النتائج إلكترونيا عبر الخدمات المُقدمة من موقع قياس النتائج، ويُمكن للطلاب والطالبات الاستعلام عن نتائج قياس 1441 برقم الهوية أو بالسجل المدني 1441، من خلال التسجيل في منصة مركز قياس، باتباع الخطوات التالية:

  • الدخول إلى موقع منصة قياس (من هنا).
  • كتابة البيانات المطلوبة.
  • الضغط على كلمة استمرار.
  • الدخول إلى صفحة الاختبارات.

أحمد سعيد

صحفي مصري، أهتم برصد المعلومات من مصادرها، خِدمة للقارئ المصري والعربي، ورسالة لبناء جيلٍ واعٍ يسير على المبادئ والأخلاق بالعلم والمعرفة.

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