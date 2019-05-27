الآن| قياس يفتح باب التسجيل لاختبارات القدرة المعرفية للمرشحين لوظائف وزارة العدل

أعلن المركز الوطني للقياس اليوم الموافق الاثنين 22 رمضان 1440 عن فتح باب التسجيل في اختبارات القدرة المعرفية، وذلك للمرشحين للوظائف التي اعلنت عنها وزارة العدل، وأيضا لمن يريد دخول الاختبار، ويعد اختبار القدرة المعرفية الذي يجريها المركز الوطني للقياس في جميع الوظائف من أهم الاختبارات التي تقيس قدرات الأفراد وتوجيه جميع المتقدمين إلى الأماكن المناسبة وفرص العمل المناسبة.

موعد اختبارات المركز الوطني للقياس

أعلن المركز الوطني للقياس عن موعد التقديم لاختبارات القدرة المعرفية للقياس حيث تقام الاختبارات خلال الفترة من 28-30 شوال 1440هـ، وتكون الاختبارات النسائية خلال الفترة من 28 شوال إلى 2 ذي القعدة 1440هـ، وتكون الاختبارات في 65 مقر في المملكة العربية السعودية، ويقيس الاختبار الأفراد وقدرتهم على فهم وإدراك العلاقات بين الأشياء والأحداث.

اختبارات قياس

اختبار القدرة المعرفية يتكون من 4 اختبارات رئيسية هي: القدرة اللفظية، والقدرة الكمية، والقدرة الاستدلالية، والقدرة المكانية، ولا يعتمد الاختبار على مراجع دراسية ولكن يعتمد كل الاعتماد على التجارب الحياتية لدى الأفراد والحصيلة الثقافية العامة والتي هي أساس الأعمال والتي تؤكد على إمكانية كل متقدم على الابتكار والتطوير من الأداء ويقع الاختيار على المتقدمين الحاصلين على أعلى درجات اختبار القدرة المعرفية.

الخدمة الالكترونية للقياس

هذا الموقع الرسمي لخدمة المركز الوطني للقياس لمعرفة طريقة التقديم في الاختبارات ومعرفة نتائج اختبارات القياس والقدرات المعرفية .