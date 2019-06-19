قياس يفتح باب التقديم وظائف للجنسين لحاملي البكالوريوس

فتح المركز الوطني للقياس (قياس)، اليوم الأربعاء باب التقديم على مجموعة من الوظائف الخالية والتي يحتاج إلى موظفين لإشغالها رجال ونساء في نظام التعاون بدوام جزئي.

قياس تعلن عن وظائف لحاملي البكالوريوس

وأوضح مركز قياس من خلال الرابط الإلكتروني (بوابة التوظيف)، أن الوظائف المتاحة تندرج تحت مسمى «مراقب مقر اختبارات المحوسبة»، وهي تختص بحاملي شهادة البكالوريوس في الحاسب الآلي أو حاملي البكالوريوس في الإدارة وذلك بأقل تقدير.

الوظائف في جدة والدمام وأبها والشنان والعويقيلة

وأضاف مركز قياس أن الوظائف المتوفرة تكون في 5 مناطق في المملكة العربية السعودية وهي:

أبها. الدمام. جدة. العويقيلة. الشنان.

شروط التقديم في وظائف قياس

اشترط مركز قياس لشغل وظيفة مراقب مقر اختبارات المحوسبة شروطا للتقديم للوظيفة وهي:

لا بد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يحمل شهادة البكالوريوس على الأقل في الإدارة، أو في الحاسب الآلي.

الدور الوظيفي

ويتمثل الدور الوظيفي لوظيفة مراقب مقر اختبارات المحوسبة في توجيه الطلاب والطالبات أثناء الاختبارات، ومعرفتهم كيفية دخولهم مقرات الاختبار، كما يعمل المراقب على تزويد الطلاب بالتعليمات التي يجب ابتاعها داخل المقر، بالإضافة إلى العمل على تنفيذ إجراءات الاستقبال، ومراقبة الطلاب أثناء أداء الاختبارات.

فتح باب التقديم اليوم الأربعاء

وأضاف المركز أنه تم فتح باب التقديم ابتداءً من اليوم الأربعاء الموافق 19- 06-2019 وينتهي عند الاكتفاء من الأعداد المطلوبة، على أن يتم التقديم على وظائف المركز الوطني للقياس من (هنا).